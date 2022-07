Parceria entre empresas capacita mulheres em situação de vulnerabilidade para profissões digitais - Freepik

Parceria entre empresas capacita mulheres em situação de vulnerabilidade para profissões digitais

Publicado 30/06/2022 17:59

A rede de moda feminina Marisa e a hub B2Mamy abre nesta quinta-feira (30) inscrições para a terceira edição do programa social Womby. A iniciativa tem como objetivo a geração de renda e empregabilidade para mães e mulheres das classes C e D, por meio da capacitação em profissões digitais. Ao todo, serão selecionadas até 100 mulheres e mães que residem em periferias e favelas dos grandes centros urbanos.O projeto acontece em um cenário em que mais de 10 milhões de mulheres brasileiras são responsáveis por manter seus lares, de acordo com a Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). As inscrições para o projeto acontecerão no site https://www.b2mamyeplace.com.br/womby , logo após a live de lançamento da iniciativa às 19h20. As interessadas podem se cadastrar até o dia 15 de julho.O Womby terá duração de 3 meses e será dividido em quatro módulos com aulas ao vivo e gravadas, além de aula de boas-vindas, princípios de social media, planejamento de negócio e trabalho de conclusão do curso (TCC). Para que as participantes tenham mais chances de sair do curso trabalhando, elas participarão de um painel com empresas e possíveis contratantes.O programa também contará com a ajuda da Mazzi Comunicação e Marketing, agência especializada em comunicação digital, que irá gerenciar a capacitação apresentando o cotidiano do mercado de social media. Toda a experiência de mercado da agência estará à disposição do projeto para a reformulação da capacitação.Desde a sua primeira edição em 2020, o projeto já capacitou mais de 400 mulheres, possibilitando que cerca de 50% delas conseguissem uma recolocação no mercado de trabalho ou começassem a empreender.