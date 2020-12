UNIFASB representa a terceira aquisição de faculdades de medicina em três meses Divulgação

21/12/2020

Recife - A Ser Educacional (B3 SEER3), um dos maiores grupos privados de educação do Brasil e líder nas regiões Nordeste e Norte, concluiu a aquisição da UNIFASB (Centro Universitário São Francisco de Barreiras), no estado da Bahia. O valor nominal da transação é de R$ 210 milhões, dos quais R$ 130 milhões à vista.

A transação envolve a compra do imóvel da sede da UNIFASB, avaliado em aproximadamente R$ 34 milhões. Com o negócio, a Ser Educacional adiciona mais 80 vagas anuais autorizadas de Medicina ou 96 vagas anuais, incluindo as vagas disponibilizadas via Prouni e Fies.

"É a nossa terceira aquisição de faculdade de Medicina em três meses, em linha com a nossa estratégia de consolidação de vagas na área de Saúde e, em particular, nesse curso premium no ensino superior", afirma o CEO da Ser Educacional, Janyo Diniz.



“A UNIFASB possui 80 vagas no curso de Medicina que atualmente está com cerca de 50% de maturação. A localização da instituição é excelente, pois está no coração da região do MATOPIBA, que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e possui o maior PIB per capita do Norte-Nordeste e está em franco crescimento por conta da força do agronegócio”, acrescenta o CEO da Ser Educacional.



Em 12 meses, a Ser praticamente duplicou em 2020 o número de vagas de Medicina, passando de 321 (em 2019) para até 687 vagas anuais (em 2020). A soma inclui o earn out na UNESC, que considera possibilidade de outras 100 vagas em caso de aprovação dessas vagas adicionais pelo Ministério da Educação.



Esse crescimento representa um salto de uma base potencial de 2 mil para 4 mil alunos e de um faturamento anual na área que pode passar de aproximadamente R$ 100 milhões para mais de R$ 260 milhões na maturidade dessas vagas.