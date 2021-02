Por O Dia

Publicado 08/02/2021 00:00

O que fazer para tornar as pessoas mais ativas na região onde vivem, seja no campo, na cidade ou em qualquer outro lugar? Esse é o tema da temporada Replay de 2020/2021 do Torneio de Robótica First Lego League (FLL), que abre as inscrições para a etapa regional de hoje até sexta-feira - ela será realizada nos dias 7 e 8 de maio. Os mais bem colocados serão selecionados para a etapa nacional, prevista para acontecer entre 28 e 30 de maio.

Exclusivamente para a temporada deste ano, os integrantes de cada equipe precisam ter feito 16 anos até o dia 1 de janeiro de 2021. As inscrições dos grupos para o torneio remoto de robótica são gratuitas e podem ser realizadas por técnicos ou professores que tenham mais de 18 anos.

"O Torneio de Robótica First Lego League é um programa internacional de exploração científica, projetado para fazer com que crianças e jovens se entusiasmem com ciência e tecnologia e adquiram habilidades valiosas de trabalho e de vida", explica Simone Caires, Analista de Educação Básica da Firjan SESI, destacando ainda que, este ano, o torneio será realizado remotamente por causa da pandemia.

Reunidos em times de dois a dez integrantes e liderados por dois técnicos adultos, os jovens têm como objetivo usar a imaginação e a criatividade para investigar problemas do dia a dia da sociedade moderna e buscar soluções inovadoras que contribuam para um mundo melhor.

Os temas são diferentes a cada temporada: em 2018, a questão era trazer soluções físicas ou psicológicas para as pessoas que estão no espaço; em 2019, a proposta era para cidades inteligentes: pensar numa solução para amenizar problemas das grandes cidades, ambientais econômicos ou sociais. Este ano, o tema trata de movimento e qualidade de vida, e todas as missões têm que estar relacionadas em como motivar as pessoas a se movimentarem no seu dia a dia.

O Torneio Internacional de Robótica envolve quatro categorias de avaliação: Core Values, Design do Robô, Desafio Robô (arena) e Projeto de Inovação, que consiste no momento da pesquisa científica, de trazer uma solução para o desafio da temporada. O grupo identifica um problema, cria uma solução, compartilha suas ideias e aprende com outras pessoas a melhor solução proposta a ser apresentada em um evento.

O Core Values usa o trabalho em equipe e a descoberta para conhecer melhor o desafio, através de ideias originais para o robô, mostrando como a equipe e suas soluções terão impacto e inclusão. O Design do Robô compreende o tipo de montagem que a equipe fez, a mecânica do robô e a programação realizada para resolver as missões do Desafio do Robô. O Desafio Robô (arena) é onde a equipe vai colocar o robô em funcionamento para realizar as missões, além de projetar todos os acessórios que o robô utiliza nessas missões.

As inscrições podem ser realizadas no Portal da Indústria: http://www.portaldaindustria.com.br/sesi/canais/torneio-de-robotica/first-lego-league-brasil/#modal-temporada