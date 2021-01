Bárbara Avellar, gerente de Rede da UniCarioca Divulgação/ UniCarioca

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 07:00 | Atualizado 24/01/2021 08:52

Assim que o ensino médio se encerra, muitos jovens possuem o desejo de ingressar em uma universidade. Muitos dedicam todo o seu tempo nos estudos para garantirem uma vaga em universidades públicas, mas, com a grande concorrência, acabam não passando ou até mesmo desistindo do processo seletivo. O aluno conta com uma vasta lista de universidades particulares que são referência em ensino espalhadas por todo o país.

Quando falamos em processo seletivo de faculdade privada, logo nos vem à mente o tradicional vestibular, mas nem sempre é necessário passar por essa etapa para começar uma graduação. Com a evolução do mundo da educação, caso o estudante não consiga aprovação em programas do governo, outros processos foram introduzidos para que o aluno possa ingressar na faculdade, tendo como flexibilizar pagamentos de mensalidades ou bolsa de estudos.



Dentre essas oportunidades, os estudantes podem recorrer ao financiamento estudantil privado, também chamados de crédito estudantil. Existem universidades que contam com programas dedicados a ajudar o estudante a concluir seus estudos. As diretrizes dessa modalidade variam de acordo com a instituição, assim como os juros e o período geral de financiamento.

Há mais de 30 anos no mercado, a UniCarioca é um centro universitário de tradição no Rio de Janeiro, que possuii uma política de descontos própria, oferecendo descontos que variam de 65% a 80% para quem ingressar via Enem ou Vestibular. Esses percentuais são para matrículas realizadas neste mês de janeiro, com ingresso para o 1º semestre de 2021, e variam de acordo com o curso escolhido ou nota do Enem (quanto maior a nota maior o desconto).



A instituição também oferece programas de financiamentos, bolsas de estudo e descontos para os seus alunos. Dentre eles o Programa Parcelamento Unicarioca, que é um programa de parcelamento estudantil da instituição que facilita o pagamento das mensalidades do aluno, possibilitando que ele pague 50% das mensalidades durante o curso e os outros 50% só depois de formado, com pequenas parcelas e sem juros, diferenciando-se assim do financiamento.

Bárbara Avellar, gerente de Rede da UniCarioca. destaca que a universidade possui uma tradição em tornar

acessível o ingresso ao ensino superior e em fomentar a educação com responsabilidade social focando na situação de cada aluno para fazer com que a relação estudante/universidade seja a mais honesta possível.

“Identificamos que ter uma política de descontos própria é mais benéfico para o aluno. Ele não fica refém de financiamentos e possível endividamento futuro. Temos ainda uma política de desconto individual, em que analisamos a partir da necessidade de cada aluno nesses tempos de pandemia. Outro ponto para facilitar o acesso neste período foi flexibilizar o ingresso via Enem. Para não depender somente do último resultado, estamos aceitando os resultados da prova dos últimos 5 anos.”, declarou Bárbara.

Para conseguir parcelar o seu curso, primeiramente o candidato deve realizar a inscrição no Processo Seletivo da UniCarioca. Após conseguir a aprovação, o aluno deve solicitar o parcelamento no ato da matrícula. (a inscrição passará por uma análise e após isso o candidato será notificado sobre o resultado final). Passada essa fase, o aluno deve comparecer na UniCarioca para efetuar a validação do contrato, bastando acompanhar em seu email cadastrado como acessar o portal do aluno para continuar o processo do parcelamento). Depois disso é sorriso no rosto e parcelamento garantido.