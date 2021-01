Conheça as diferentes bolsas de estudos para custear sua formação na universidade Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 07:00 | Atualizado 24/01/2021 08:52

O sonho de entrar em uma universidade privada e conseguir um bom desconto ou até a isenção de mensalidades faz parte do cotidiano de inúmeros jovens. As bolsas de estudo são um ótimo caminho para quem pretende cursar uma faculdade particular mas não possui recursos financeiros para bancar a totalidade dos gastos do curso.

Existem diversos tipos de bolsas de estudo no país, com diferentes requisitos de participação para quem pretende aliviar o seu orçamento. Esses benefícios podem ser custeados pelo governo, pelas universidades ou até mesmo por empresas privadas.

Publicidade

Confira agora algumas opções de bolsas que podem te auxiliar a ter bons descontos ou uma renda extra dentro da universidade privada.

Bolsas do ProUni

Publicidade

O mais conhecido sistema, que é fomentado pelo governo federal, é o Programa Universidade para Todos, mais conhecido como ProUni. Essa iniciativa oferece bolsas integrais e parciais para alunos sem diploma de nível superior e que não possuem condições para arcar com os custos de uma faculdade particular.

Para se candidatar nesse programa basta apresentar nota a partir de 450 pontos na média das provas e não ter zerado a redação mais recente do Enem, além de atender a critérios de renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa, além de ter cursado ensino médio em escola pública ou ser bolsista integral na escola particular; ser portador de alguma deficiência; ser professor da rede pública concorrendo a uma bolsa em curso de licenciatura.

Publicidade

As inscrições para o ProUni são gratuitas e acontecem no primeiro e no segundo semestre do ano. O candidato pode concorrer às vagas de cursos presenciais e a distância, em faculdades reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Vale lembrar que quanto melhor o seu desempenho no Enem, mais chances de conseguir uma bolsa do ProUni.

Bolsas de empresas

Publicidade

Diversas empresas privadas possuem algum programa que busca incentivar a qualificação de seus funcionários, seja com desconto integral ou uma boa porcentagem da mensalidade. Caso você já esteja empregado e buscando uma chance de melhorar seu currículo para conseguir uma promoção, procure o departamento de Recursos Humanos para saber se a organização possui algum convênio com alguma universidade.

Bolsa de auxílio docente



Publicidade

É concedida para estudantes que auxiliam professores em atividades, como preparação de conteúdos, cópia de documentos ou no momento de tirar dúvidas de outros alunos, como a função de um monitor. A bolsa auxílio docente é semestral e só pode ser oferecida para matérias que já foram cursadas pelos estudantes.

Iniciação Científica



Publicidade

Para conseguir entrar nessa modalidade de bolsa é necessário fazer parte do programa de iniciação científica da faculdade e dedicar parte de seu tempo à pesquisa acadêmica, sob a orientação de um professor. A bolsa de Iniciação Científica de faculdades privadas normalmente são oferecidas em forma de descontos nas mensalidades.