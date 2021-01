Ensino presencial x Ensino à distância: Conheça as principais características desses modelos Divulgação/MCTIC

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 07:00 | Atualizado 24/01/2021 08:51

A sala de aula física no seu padrão tradicional e o processo de aprendizado passaram por transformações significativas nos últimos anos. Há mais de 15 anos, quando surgiu o Ensino a Distância (EAD) na Educação Superior e com o surgimento de novas tecnologias da informação e da comunicação, as Instituições de Ensino se vêem obrigadas a investir cada vez mais em diferentes formas de aprendizado.

A inovação, criatividade, a capacidade de se adaptar às particularidades de cada aluno e de responder de forma imediata às necessidades do mercado e das novas gerações de alunos serão fatores fundamentais para o sucesso de uma nova forma de promover o conhecimento.

Com a procura cada vez maior por uma capacitação rápida, o Ensino Presencial não é mais a única opção para aqueles que desejam estar em uma universidade. Apesar de ambos os modelos terem as suas qualidades, é muito comum que os alunos ainda tenham algumas dúvidas na hora de escolher entre uma dessas categorias de ensino, porém existem características importantes entre os dois modelos que merecem ser destacadas.

O que cada módulo tem de melhor para oferecer?

A Educação Presencial permite um contato mais direto com os professores, que permite ao estudante tirar as suas dúvidas de forma mais prática e objetiva. Nesse módulo, a interação social entre colegas e professores está presente e fomenta a melhora de rendimento do aluno. Além disso, o corpo docente pode oferecer uma avaliação capaz de levar em consideração não apenas o conteúdo, mas também o modo como o aluno se comporta mediante sua apresentação e prática, incentivando, dessa forma, uma maior produtividade acadêmica do aluno e proporcionando uma noção maior do conteúdo.

Já o Ensino à Distância permite que o aluno tenha acesso aos conteúdos trabalhados a qualquer momento e disponível para qualquer dispositivo. O estudante pode montar a sua própria rotina de estudos de acordo com a sua demanda no dia-a-dia.. Existe também a possibilidade de se cursar uma segunda graduação, de uma forma mais rápida e econômica, sendo necessário destacar que o diploma de um curso de EAD possui o mesmo valor que o tradicional. Com essa certificação, o aluno está apto para ocupar cargos que exijam maior qualificação, prestar concursos públicos de nível superior e entrar em pós-graduações.

Afinal, qual modalidade escolher?

A tecnologia é um item fortemente presente no cotidiano da sociedade e isso não pode ser diferente nas instituições de ensino. A adoção de meios tecnológicos, seja para o Ensino Presencial ou à Distância, deve ser o caminho para possibilitar a expansão do conhecimento dos alunos.

O Brasil ainda pode melhorar bastante na inovação e na atualização de seu sistema de aprendizagem. Desse modo, tanto o Ensino Presencial quanto o Ensino à Distância podem proporcionar estímulos e os melhores instrumentos para que os alunos possam ser capazes de se desenvolver e construir um futuro próspero.