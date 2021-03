As provas da versão digital do exame foram aplicadas nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 06:14 | Atualizado 01/03/2021 06:24

Brasil - O Instituto Nacional de Estudos e Estatísticas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai divulgar nesta segunda-feira, o gabarito da reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. As provas foram aplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro para participantes que tiveram covid-19 na data regular das versões impressa e digital, ou problemas logísticos, como salas lotadas.



Para a reaplicação, estavam inscritos 66.860 candidatos que tiveram doenças infectocontagiosas no dia da primeira aplicação; que enfrentaram problemas de logísticas ou que foram barrados em salas lotadas. Também fizeram a prova 163.444 inscritos do Amazonas; 969 em Espigão D’Oeste e 2.863 em Rolim de Moura, ambas em Rondônia, onde a prova foi suspensa por conta da pandemia.



Além desses, 41.864 candidatos privados de liberdade realizaram o Enem PPL dentro das unidades socioeducativas e prisionais na mesma data. Neste edição, a abstenção foi de 70%, ou seja, a cada dez candidatos esperados para fazer a prova, sete faltaram.



A prova impressa e a digital foram realizadas nos dias 17 e 24 janeiro, 31 de janeiro e 7 de fevereiro, respectivamente. Apesar dos 5,5 milhões de participantes esperados para a prova impressa, o primeiro dia teve 51,5% de faltas e o segundo dia 55,3%. Na versão digital, estavam confirmados 96 mil candidatos, mas a abstenção no primeiro dia foi de 68% e 71,3% no segundo.



Essa foi a primeira vez que o Exame teve uma versão digital. O Enem é o maior vestibular do país e a nota obtida nas provas é utilizada para disputar vagas em universidades e bolsas, como o Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), para pagamento de mensalidades. Na última sexta-feira, o presidente do Inep, Alexandre Lopes, à frente da autarquia desde 2019, foi exonerado.