Cursos Senac Ana Paula Migliari

Por MARCO ANTÔNIO CANOSA

Publicado 17/03/2021 14:38

A unidade do Senac em Irajá está com inscrições abertas para novas turmas presenciais em cursos nas áreas de Beleza, Gastronomia, Informática e Administração.



Na área de Beleza e Bem-estar há turmas previstas dos cursos de Alongamento de Cílios e Design de Sobrancelhas; em Gastronomia, Cake Design, Salgados para Festas e Preparo de Hambúrguer Gourmet; Em Informática, os cursos de Excel e Excel Avançado estão disponíveis; em Administração e Gestão, o curso de Porteiro e Vigia e do Workshop Imposto de Renda Pessoa Física completam a lista de ofertas da unidade de Irajá.



Segundo op Senac RJ, todas as unidades respeitam todas as medidas e protocolos sanitários detrerminados pelas autoridades. As turmas seguem medidas de distanciamento em sala de aula e desinfecção e limpeza dos ambientes.