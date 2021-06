Por O Dia

Publicado 16/06/2021 17:28 | Atualizado 16/06/2021 17:31

Rio - O professor da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Rodney Albuquerque, foi laureado pelo Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação (PPGIE) como egresso em destaque. A homenagem foi publicada na última edição da Revista Informática na Educação: Teoria & Prática, que celebra os 25 anos do periódico.

Rodney conta que iniciou sua trajetória no ensino público em 2007, ano em que foi aprovado no Doutorado Interinstitucional (DINTER/Capes), uma cooperação entre o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), o Instituto Federal Fluminense (IFF) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Publicidade

Albuquerque reforça a importância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para o desenvolvimento de novas ações no ensino público e conta sua experiência com o doutorado interinstitucional: "Para mim foi muito importante poder me qualificar com um programa da Capes, porque eu jamais proporia um curso de games se eu não tivesse ido para o Sul. Eu fui aprender coisas novas e isso se materializou num processo pedagógico de um curso de videogame. Se a Capes não pudesse financiar essa formação, nós jamais teríamos a possibilidade de transformação".

O doutorado interinstitucional permite a troca de experiências e conhecimento entre duas ou mais instituições públicas federais. Como afirma o professor Rodney, o seu doutorado possibilitou "uma troca para a UFRGS com as nossas habilidades aqui do IFRJ e do IFF, assim como nós também trouxemos as experiências de como os gaúchos pensam a educação".

Publicidade

Após finalizar o doutorado, Rodney foi convidado para assumir a diretoria do IFRJ Campus Engenheiro Paulo de Frontin. Foi aí que o professor propôs a criação da primeira faculdade pública federal de videogames do Brasil. "Eu tive a felicidade de implantar no IFRJ o primeiro curso superior da Rede Federal de games no país. Isso projetou muito o Campus e toda a equipe", afirma Rodney. O feito proporcionou que os estudantes da instituição pudessem expor seus trabalhos no Rock in Rio e no Consulado da França.

Rodney conta que nesse período foi convidado pelo Departamento de Estado Norte-Americano, por meio do Consulado-Geral dos Estados Unidos da América no Rio de Janeiro, a realizar um programa de inclusão social nos Estados Unidos. O professor realizou o intercâmbio profissional "Internacional Visitor Leadserhip Program (IVLP)" e concluiu o programa de Líderes para o Futuro pela LH Martin Institute da Austrália, financiado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Sesu) do MEC.

Publicidade

De volta ao Brasil, Rodney foi convidado a assumir a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFRJ. "Assumi a Pró-Reitoria de Pesquisa, criamos várias políticas incríveis e ampliamos os cursos de pós-graduação latu sensu. Foi um sucesso muito grande essa trajetória", conta o professor.

Atualmente, Albuquerque é Diretor-Geral do IFRJ Campus São João de Meriti e ocupa a cadeira 10 da Academia de Letras e Artes de São João de Meriti. O professor afirma que sua próxima meta é criar uma incubadora de empresas na instituição. "Com o desemprego e toda essa situação de pandemia que afeta o Brasil, não dá para ficar de costas. As universidades e institutos federais não podem ficar de costas. A incubadora de empresas pode trazer um pouco de alento para que jovens possam montar suas startups", afirma Rodney.