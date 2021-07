Peter George O'Donnell, presidente do Brasas (à esquerda), e André Andrade, diretor do Brasas Online - Amanha Cunha

Peter George O'Donnell, presidente do Brasas (à esquerda), e André Andrade, diretor do Brasas OnlineAmanha Cunha

Publicado 25/07/2021 07:00

A pandemia provocou mudanças profundas em todos os setores da sociedade. Na Educação, alunos, pais, responsáveis e profissionais de ensino precisaram se reinventar. O curso de inglês BRASAS, que já havia disponibilizado aulas por aplicativos de videoconferências desde março de 2020 devido ao isolamento social, acaba de lançar oficialmente o curso BRASAS Online para ensino à distância.

Apesar da pandemia ter acelerado o lançamento, André Andrade, diretor de tecnologia da educação e diretor do BRASAS Online, garante que a novidade já estava nos planos: "O investimento feito nos últimos anos em equipes qualificadas e em tecnologias que facilitam e aproximam viabilizaram essa rápida adaptação ao online".

Seguindo a mesma excelência de ensino do curso presencial focado em conversação e com professores treinados, o novo curso conta com aproximadamente 300 alunos matriculados e já é um sucesso.

O público-alvo é adulto, mas o curso atende jovens e crianças a partir de 8 anos. Há duas modalidades e ambas incluem o material didático: na formação em cerca de cinco anos, cada período dura seis meses, com aulas duas vezes por semana. Já na versão mais rápida, com formação em dois anos e meio, cada período dura três meses, com aulas quatro vezes na semana.

Diferenciais

Plataformas para ensino de inglês online não são novidade, mas André Andrade destaca dez diferenciais do novo curso do BRASAS: sem taxa de matrícula, sem contrato de fidelidade, sem carência ou multas; material digital moderno e gratuito; aulas com a mesma turma para uma continuidade pedagógica; aulas ao vivo; aulas de apoio gratuitas e particulares, correções automatizadas e inteligentes, supervisão pedagógica contínua e método único com foco na conversação.

Método próprio e mais de 100 mil alunos formados

Reconhecido nacionalmente, o BRASAS tem atualmente 15 mil alunos entre as 40 unidades dos estados do Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás e Rio Grande do Sul. Já são mais de 100 mil alunos formados, espalhados pelo país e pelo mundo.

As aulas presenciais, conhecidas pelo dinamismo e professores altamente qualificados, continuarão sendo oferecidas normalmente, respeitando todos os protocolos sanitários contra a covid-19. O curso online é um novo produto, totalmente independente do que já era realizado nas unidades da rede. O que muda agora é que o BRASAS poderá atender alunos de qualquer lugar do mundo, principalmente nos estados onde ainda não têm unidades físicas.

As matrículas estão abertas para o 2° semestre, com previsão de volta às aulas presenciais em 2 de agosto, e com uma super promoção: quem se matricular em dupla, pode ganhar 3 meses com 50% de desconto cada um, ou presentear o amigo indicado com 100% de desconto por 6 meses. Saiba mais em https://campanha.brasas.com/brasas-matriculas-2-semestre-mecanica-dupla