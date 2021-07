Modelo permite que o aluno tenha acesso aos conteúdos trabalhados a qualquer momento e através de diversos dispositivos - Reprodução

Modelo permite que o aluno tenha acesso aos conteúdos trabalhados a qualquer momento e através de diversos dispositivosReprodução

Publicado 25/07/2021 07:00

Adotado por diversas instituições de ensino superior no Brasil há aproximadamente 15 anos, o Ensino a Distância (EaD) vem crescendo cada vez mais. Diante da demanda, faculdades e universidades passaram a investir maciçamente em novos cursos e tecnologias, visando atrair alunos que buscam transformar o sonho de ter uma profissão em realidade.

A praticidade e o custo mais em conta são algumas das razões que explicam o crescimento do EaD entre os brasileiros. Outro fator importante é a possibilidade de montar a própria rotina de estudos, adaptando leituras, exercícios e aulas ao horário de trabalho, na maioria dos casos. A chance de poder concluir uma segunda graduação e melhorar o currículo definitivamente também estimula bastante a inscrição de novos interessados.

O último censo feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), anterior à pandemia de covid-19, apontava que mais estudantes ingressaram no ensino superior através do EaD. Entre os anos de 2016 e 2019, o estudo do Inep revelou crescimento de 58% na modalidade no estado do Rio. Já um outro levantamento realizado pela consultoria Educa Insights, analisando os impactos da evolução da pandemia no Brasil mês a mês, mostra a migração entre as modalidades e o crescimento da preferência pelo Ensino a Distância.

Com o aumento da procura por uma capacitação mais rápida, diante da competitividade do mercado de trabalho, o ensino presencial não é mais a única opção para aqueles que desejam aprimorar seus conhecimentos. Pensando nos impactos dessa mudança de cenário, a tradicional Universidade Veiga de Almeida (UVA) decidiu expandir sua oferta de cursos na modalidade de EaD, abrindo turmas em 20 novas carreiras. Essas graduações estão situadas em áreas como agronegócio, comércio exterior, serviço social, negócios imobiliários, gestão hospitalar, entre outras.

Para alcançar um patamar de destaque e criar novos diferenciais, a direção da UVA passou a investir fortemente na capacitação dos professores e na implementação de novas tecnologias e plataformas de ensino. De acordo com o diretor acadêmico corporativo da Ilumno, mantenedora da Universidade Veiga de Almeida, Gilberto Silva, a expansão do EaD é uma forma de democratizar o ensino e traz o benefício de levar cursos da instituição, nota 5 na escala que vai de 0 a 5 do Ministério da Educação, para lugares em que o aluno não teria acesso físico.

"No último ano, em virtude da necessidade do distanciamento social, a demanda por essas duas modalidades – ensino a distância e semipresencial -, que já aumentava organicamente, teve a curva de crescimento acelerada. Este é um avanço importante. Somente as aulas expositivas já não conseguem prender a atenção do aluno de hoje. É preciso muito mais interação e troca", destaca Gilberto.

Além das reconhecidas vantagens para os alunos, é importante destacar, também, que o diploma conquistado após um curso de graduação por EaD possui o mesmo valor que o obtido pelo modelo tradicional. Com a certificação em mãos, você estará apto a ocupar cargos que exijam maior qualificação, prestar concursos públicos que exijam nível superior e iniciar pós-graduações. Viu, só? Está esperando o que para melhorar o seu currículo e iniciar uma nova trajetória de sucesso?