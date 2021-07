Oferta de cursos de programação e robótica é uma opção para crianças e jovens - LGA Comunicação

Oferta de cursos de programação e robótica é uma opção para crianças e jovens

Publicado 25/07/2021 07:00

A pandemia do coronavírus acelerou os processos tecnológicos em todos os segmentos. Da noite para o dia, escolas migraram para plataformas digitais e profissionais que trabalhavam em escritório passaram a usar notebooks, além de aplicativos para acessar documentos online. Com isso, empresas tiveram que se adequar a uma nova realidade.

O que era apenas uma ideia de futuro, com novas tecnologias, virou realidade. Um levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) apontou que a procura por profissionais na área de Tecnologia da Informação será de 420 mil pessoas até 2024 no país. Hoje, segundo a entidade, o Brasil forma 46 mil profissionais com perfil tecnológico por ano.

De olho nesse mercado, uma das opções para jovens que já tenham ideia do que querem para seu futuro profissional são as escolas de programação e robótica. A codeBuddy - que faz parte do Edify Education - é uma escola especializada em programação e robótica para crianças e jovens de 7 a 16 anos. A instituição é entusiasta no que se refere ao ensino da tecnologia e preparação dos alunos não só para as profissões do futuro, mas para a vida.

Segundo o coordenador de conteúdo da codeBuddy, Guilherme Ganem, os jovens que tiverem conhecimento em programação, independente da profissão que vão seguir, estarão um passo à frente. "Não é só em tecnologia que usamos a programação. Ela pode servir para qualquer outra profissão, como marketing, arquitetura, entre outras. Um exemplo de como o mundo vem dando importância é que, desde 2018, a Inglaterra já incluiu matéria sobre programação e robótica no currículo escolar. Aqui no Brasil já temos uma sinalização da BNCC para isso, mas ainda está sendo discutido. Acredito que isso será uma tendência para os próximos anos, incluir no currículo das escolas regulares matéria de programação e robótica", afirma Ganem.

Os cursos desenvolvem importantes habilidades como desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático, visão empreendedora, criatividade, autonomia e senso crítico, além de despertar para o uso da tecnologia de forma ativa, como criador e desenvolvedor, e também para resolver problemas reais do mundo à sua volta.

É a única instituição brasileira que possui a chancela do DQ Institute, uma entidade associada ao Fórum Econômico Mundial, que reconheceu o trabalho realizado pela codeBuddy na disseminação dos parâmetros globais necessários para o desenvolvimento da inteligência digital, incentivando a formação de crianças e jovens aptos a lidarem com os desafios de uma vida cada vez mais conectada. Com mais de 50 unidades espalhadas pela Brasil, a codeBuddy incentiva alunos a desenvolverem uso consciente e produtivo da tecnologia, criando seus próprios protótipos, aplicativos e games, e tornando-os agentes ativos de transformação do mundo.