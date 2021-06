Conceição Evaristo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:21

A Árvore, plataforma de leitura digital, promoverá a segunda edição do congresso online e gratuito "Conversas que Transformam". De quarta a quinta-feira, a partir das 18h, o streaming de livros reunirá nomes importantes para diálogos inspiradores.

Entre os convidados estão o Drº Drauzio Varella, que participará da mesa “Saúde mental na educação: como apoiar os jovens com os desafios da pandemia”, a jornalista Flávia Oliveira, que abordará o tema “Educação midiática e Fake News”, Leandro Karnal, historiador e doutor em História Social pela USP que destacará a temática “Como a educação pode transformar o Brasil?”, a escritora Conceição Evaristo, que falará sobre “Como incentivar a leitura no Brasil: desafios para criar um país leitor”.



Pensado para educadores com o objetivo de causar um efeito intenso de acolhimento e troca, principalmente em um período tão desafiador causado pela pandemia da COVID-19, a segunda edição do evento contará com intérprete de libras e técnicas de atenção plena (mindfulness) antes de cada mesa.

Além disso, estarão presentes outros nomes relevantes como: José Pacheco, educador, pedagogo e especialista em leitura e escrita; Eduardo Deschamps, secretário de estado da educação de Santa Catarina, para discutir o assunto “Novo ensino médio: apoiando a autonomia e a escolha de carreiras; Daniel Munduruku, escritor indígena, filósofo e doutor em Educação pela USP; e ainda nomes como Roberta Bento, Marcos Piangers e Lucas Veiga completando a lista de convidados.



A Árvore é uma plataforma de leitura digital para instituições públicas e privadas, que tem o objetivo de potencializar a educação e formar cada vez mais leitores no Brasil. A primeira edição do evento, em 2020, contou com 150 mil visualizações nas transmissões e cerca de 40 mil inscritos.

Em 2021, o congresso terá a mediação de Letícia Reina, gestora pedagógica da Árvore; Gina Vieira Ponte, professora; Renata Rizzi, economista, e André Sampaio, analista de conteúdo pedagógico da Árvore. Além de participarem de conversas relevantes com nomes da educação, os participantes receberão ao final do congresso um certificado e poderão concorrer a kits com itens de autocuidado.

As inscrições devem ser realizadas através do site do congresso, no link