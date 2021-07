Alunas na Unidade Recreio do Pensi - fotos Divulgação

Publicado 25/07/2021 07:00

Na hora de escolher uma boa escola para crianças e jovens, alguns fatores costumam pesar na decisão de pais e responsáveis. Qualidade do ensino, professores de excelência, salas e laboratórios equipados com tecnologia, amplos ambientes de convivência e espaços para prática esportiva são alguns dos elementos que não podem faltar. Com 22 unidades no Rio, Niterói, Região dos Lagos e Região Serrana, o Pensi é uma escola completa, que vai da Educação Infanfil ao pré-vestibular.



Para formar cidadãos, o Pensi trabalha com energia, desenvolvendo autoconhecimento, inteligência emocional, entusiasmo e colaboração. Por meio de planos pedagógicos específicos, o colégio considera a particularidade do aluno, valorizando a superação acadêmica e a construção do conhecimento útil.



Além disso, aplica consciência social com enfoque em solidariedade e sustentabilidade, conforme ressalta o Manifesto da instituição: "Formar pessoas que busquem sempre evoluir e que sejam capazes de construir um futuro melhor para si e para os que estão ao seu redor".



O Pensi se destaca, também, por oferecer diferenciais como o ensino bilingue (em algumas unidades) e um expressivo número de professores de excelência, além de ter mais de mil aprovações em universidades públicas, obtendo, inclusive, o primeiro lugar em Medicina na UFRJ e na UERJ, em 2020.



Estar sempre ao lado da família na formação dos alunos é outra missão do Pensi, que tem entre seus pilares desenvolvimento de habilidades socioemocionais, valorização da cidadania e excelência acadêmica. Aulas, passeios, eventos, projetos... Mais do que avaliações, são oferecidas atividades diferenciadas e colaborativas em todos os segmentos.



Em tempos de pandemia, em que alunos e professores precisaram se reinventar, a estrutura do Pensi permitiu que os estudantes mantivessem suas rotinas sem perda de conteúdo.



O diretor de ensino da rede, Pedro Rocha, fala sobre algumas das ações implementadas nos últimos meses. "Já tínhamos uma tecnologia educacional com videoaulas e outros conteúdos. Com a pandemia trouxemos um incremento para a nossa plataforma. Além disso, todas as salas foram equipadas para transmissão online para o ensino misto, com alunos no presencial e outros no remoto", conta.



Segundo Pedro, a escola também se preocupou com o suporte socioemocional de alunos e pais. "A pandemia deixou e ainda deixa muitas marcas. O desafio é contornar as adversidades. Por isso, nossa equipe de psicólogos e orientadores educacionais trabalha dando todo o tipo de suporte às famílias", ressalta o diretor, que completa: "A gente tem o propósito de desenvolver valores éticos e de cidadania em nossos alunos, para que eles se tornem grandes cidadãos. O senso de excelência é importante, mas queremos que eles, antes de tudo, estejam preparados para a vida."

Completo



Na Educação Infantil, o Pensi oferece um currículo contemporâneo que estimula as linguagens da infância em suas diferentes formas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Além disso, a rotina dos alunos pode contar também com espaço de convivência, artes, música, educação ambiental, educação alimentar, literatura, inglês, psicomotricidade, xadrez (a partir do Infantil 4) e ensino integral.



Nesta fase, são consolidadas noções de individualidade, grupo, limites e, principalmente, confiança em si mesmo e no mundo a partir de estímulos à leitura, à escrita, ao raciocínio, à reflexão e à criatividade.



No Ensino Fundamental I, os alunos ampliam significamente o vocabulário, dominam as operações matemáticas básicas e refinam as habilidades psicomotoras. Nesta fase, os diferenciais do colégio são projetos multidisciplinares, plataforma de games, teatro, artes, xadrez, música, matemática financeira, robótica, inglês, além de Tecnologias e Experiências Criativas (TEC) e Laboratório de Inteligência de Vida (LIV).



O LIV trabalha empatia, solidariedade e senso crítico, através de dinâmicas e outras atividades. A TEC estimula a criatividade e o uso de tecnologia pelos alunos, desenvolvendo projetos que envolvem as áreas de Biologia, Química, Física e Matemática, ou seja, o aluno se transforma em cientista, criando tecnologias e resolvendo problemas da escola, do bairro e até de sua casa.



Nos anos finais do Ensino Fundamental as crianças passam por uma fase de profundas mudanças: física, emocional, social e cognitiva. Neste período, os diferenciais são trabalhos de campo, projetos do material didático, monitorias, aulas de oficina de leitura, filosofia, além do LIV e do TEC. O colégio tem, ainda, o 9º ano Militar, que tem o objetivo de preparar para os principais concursos militares do país.



O Ensino Médio regular é planejado com base nos editais das universidades mais importantes do Brasil. Durante a 1ª e 2ª séries, são apresentados todos os conteúdos previstos pelo MEC para os três anos do Ensino Médio.



A 3ª série é dedicada a revisar todo o conteúdo dos dois primeiros anos, além de aprofundar temas necessários para vestibulares específicos. O Pensi também tem turmas voltadas para o Ensino Médio Medicina e o Ensino Médio Militar. Para mais informações acesse pensi.com.br ou entre em contato através do telefone (21) 3443-0016 ou pelo e-mail

* Todas as fotos que ilustram a matéria foram tiradas antes da pandemia.