Janguiê Diniz, presidente da Ser Educacional - Divulgação

Janguiê Diniz, presidente da Ser EducacionalDivulgação

Publicado 11/08/2021 14:58

Rio - O Instituto Janguiê Diniz, sediado no município de Santana dos Garrotes, no interior da Paraíba, realiza, nesta quinta-feira (12), a colação de grau da primeira turma de contemplados pelo projeto Estudantes de Futuro. A iniciativa concede bolsas de estudo gratuitas em cursos de graduação EAD da UNINASSAU a jovens da cidade como forma de estimular o desenvolvimento pessoal e profissional. A colação será realizada na Central de Relacionamento com o Aluno (CRA) da UNINASSAU Campina Grande, no bairro Estação Velha, a partir das 10h.

O Instituto Janguiê Diniz foi fundado pelo empreendedor Janguiê Diniz, fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional – mantenedor da UNINASSAU – e presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo, com o objetivo de proporcionar oportunidades de estudo à população de Santana dos Garrotes, cidade natal do fundador. "A educação muda vidas, histórias e destinos. Foi assim comigo e, agora, esses estudantes têm a oportunidade de experimentar essa mesma transformação. Esperamos que essa graduação abra portas e os incentive a buscar cada vez mais o estudo e a qualificação para continuarem progredindo", afirma Diniz.

Publicidade

O projeto Estudantes de Futuro foi lançado em 2017 e começa a dar seus primeiros frutos agora, com a colação de grau de estudantes dos cursos de Pedagogia e Ciências Contábeis. "A formatura dos alunos de Santana dos Garrotes é uma grande conquista de todos. Esse marco prova que a educação é um instrumento de transformação", destaca o diretor geral do Instituto Janguiê Diniz, Sérgio Murilo. "Com certeza, irá levar cada um deles a lugares altos. E o mais importante: mudará as gerações futuras de cada família, com histórias para contar de aprendizado, superação e dedicação aos estudos e mudança de vida", completa o coordenador do Instituto, Stalone Souza.

A graduação representa, para os concluintes, além da oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, a realização de sonhos. "A graduação que estou concluindo vai ser a concretização do meu projeto de vida profissional, vai me dar a oportunidade de consolidar meu sonho de ter meu próprio escritório, na área que me identifico", revela Maria de Fátima Florentino de Souza, de 33 anos, concluinte do curso de Ciências Contábeis.

Publicidade

Desde o início do projeto, em 2017, o Estudantes de Futuro já distribuiu mais de 500 bolsas de estudo para jovens de Santana dos Garrotes. Para 2021, mais 50 bolsas serão disponibilizadas.