Alunos selecionados na última edição do programaDivulgação

Publicado 22/09/2021 20:54

Rio - Um número significativo de alunos brilhantes perde a oportunidade de um diploma internacional por falta de recursos financeiros. E muitos estudantes não conseguem pagar pelos testes para aplicarem para universidades. Há 15 anos, o Programa Oportunidades Acadêmicas, uma das iniciativas desenvolvidas pelo EducationUSA, o network do Departamento de Estado Norte-Americano e da Missão Diplomática dos Estados Unidos no Brasil, vem mudando esse cenário custeando todas as despesas relacionadas a candidaturas de alunos com desempenho acadêmico acima da média, mas com recursos financeiros limitados para ingressar em universidades norte-americanas. A nova seletiva está aberta para interessados em se candidatar para Mestrado e Doutorado nos Estados Unidos tem a colaboração da Comissão Fulbright e Fundação Lemann, inscrições gratuitas até o dia 10 de outubro.



O primeiro passo para a candidatura ao programa, feita pelo site www.educationusa.org.br, é preencher um formulário online em inglês, que inclui redações em inglês, e enviar documentos acadêmicos como histórico escolar, além de comprovantes financeiros da renda familiar.

Uma vez selecionados, os participantes terão toda orientação da rede do EducationUSA por mais de um ano e terão todas as despesas da candidatura ao Mestrado e Doutorado para universidades norte-americanas pagas pelo programa, como por exemplo material de estudo para testes, acomodação para a realização das provas, alimentação, além de isenção de várias taxas referentes ao envio de documentos de aplicação, tradução de documentos acadêmicos e provas, visto de estudante e passagens aéreas.



Vale lembrar que para se candidatar é obrigatório ter domínio intermediário/avançado da língua inglesa e um ótimo desempenho acadêmico. Além disso, atividades extracurriculares, como estar envolvido em projetos de pesquisa e estágios acadêmicos e atuar em projetos de impacto social são valorizadas na análise do perfil. O objetivo é fazer com que os participantes do programa consigam admissão em mestrado ou doutorado em universidades nos Estados Unidos com bolsas de estudo integrais.