Desembargador federal e professor de Direito Processual Civil, Aluisio Mendes - Divulgação

Desembargador federal e professor de Direito Processual Civil, Aluisio MendesDivulgação

Publicado 27/08/2021 18:34 | Atualizado 27/08/2021 18:36

Rio - O funcionamento das Cortes e o que há de mais atual na jurisprudência em Tribunais Superiores será destaque no novo curso de extensão do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da Uerj (Ceped). A instituição abriu novas vagas para o curso que será ministrado por ministros de tribunais, desembargadores e grandes nomes do direito processual civil.



Ensinar as formas mais eficazes de fazer recursos em Tribunais Superiores é o objetivo do curso de extensão do Ceped, que terá aulas ao vivo, com duração de 40 horas em formato 100% online e será coordenado pelos professores Huberto Dalla, Osmar Mendes Paixão Côrtes e Aluisio Mendes.



Para o desembargador federal e professor de Direito Processual Civil, Aluisio Mendes, a presença de nomes de peso ligados à área é essencial para a atualização profissional. “Neste curso temos a presença de quatro ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) junto a outros juristas renomados que permitem ao aluno o contato com um conteúdo teórico-prático de excelência ”, disse a docente do Direito Uerj.

O curso é voltado para advogados, profissionais da área jurídica e bacharéis em busca de atualização e preparação para as mudanças introduzidas pelo atual Código de Processo Civil (CPC) quanto aos recursos nos Tribunais Superiores. Os alunos terão contato com os principais referenciais doutrinários do tema e poderão se preparar também para o mestrado e o doutorado em direito.

Saiba mais sobre as disciplinas, ementa e inscrições em: https://cepeduerj.org.br/curso-de-extensao-em-recursos-de-tribunais-superiores-2021-2/



Serviço:

Curso de extensão Recurso em Tribunais Superiores

Onde: Ceped / Direito Uerj

Como: Online

Inscrições: Até 30 de Agosto