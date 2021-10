Acima, Mario Pinto, da ENS: "capacitação especializada" Ao lado, campus Tijuca da UVA, que aumentou a grade de formação - Fotos de Divulgação

Escola de Negócios e Seguros – O fim de ano já está próximo, e além de pensar nas festas, que tal planejar 2022, criando oportunidades para sua carreira? Com a pandemia de covid-19, muitas pessoas aprenderam que é preciso se organizar a médio e longo prazos, não só buscando novos espaços no mercado de trabalho como na vida como um todo. Por isso, um setor que vem crescendo é o de seguros.Antenado nesses novos tempos, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) oferece cursos online de Graduação Tecnológica, com duração de apenas dois anos. "Os cursos preenchem uma lacuna na capacitação especializada dos profissionais de seguros e podem chegar a várias localidades do país onde há carência deste tipo de formação. Essa é uma demanda importante dos alunos: o ensino online", explica o diretor de Ensino Superior da ENS, Mario Pinto.Além do carro-chefe Gestão de Seguros, a ENS oferece outras seis formações de Ensino Superior em dois anos: Marketing; Gestão de Recursos Humanos; Gestão Financeira; Processos Gerenciais; Gestão de Riscos Logísticos; e Gestão de Dados.Com 50 anos de atividades, a ENS é referência em educação continuada, ajudando a preparar mão de obra específica para áreas estratégicas da economia. Além de um bom custo-benefício, esses cursos oferecem boas chances de empregabilidade. Em um cenário de crise econômica, essas aulas são uma oportunidade de especialização para os profissionais que já trabalham no mercado, mas não têm tempo para frequentar um bacharelado de quatro anos.A ENS obteve conceito 4 no último Índice Geral de Cursos (IGC), a avaliação de desempenho do MEC que mede a qualidade das instituições de ensino superior no País. Das mais de duas mil instituições avaliadas, entre públicas e privadas, apenas 21,64% tiveram nota 4.

Turismo

Com a vacinação da população em estágio avançado, um setor que sempre foi forte no Rio de Janeiro voltou a crescer, que é o de Hospitalidade – incluindo áreas ligadas a Eventos e ao Turismo.O otimismo no setor foi reforçado com a campanha da Secretaria de Estado de Turismo: ' Rio Continua Lindo. E perto!', lançada este mês para estimular as visitas à cidade já neste verão.Se o seu objetivo é embarcar nesse nicho de negócio, o Senac está com um leque de opções de cursos livres, como Indicadores de Gestão para os Meios de Hospedagem; Organizador de Eventos; Supervisão das Equipes de Governança; Camareira: Técnicas de Limpeza e Arrumação; e Recepcionista em Meios de Hospedagem.São programas online (EAD) para diferentes níveis de escolaridade. Alguns cursos da área são de apenas 20 horas. Outros, porém, chegam a 180 horas. Para ter direito ao certificado, o aluno deve ter aproveitamento igual ou superior a 70% na avaliação final.

Universidade Veiga de Almeida – O último censo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), anterior à pandemia da Covid-19, apontava que mais estudantes ingressaram no ensino superior através do Ensino a Distância (EaD). Entre 2016 e 2019, o crescimento foi de 58% no estado. Com a pandemia, essa preferência dos estudantes se intensificou, o que fez com que a Universidade Veiga de Almeida (UVA) expandisse seu portfólio nessa modalidade, abrindo 20 novos cursos.Além disso, novos cursos semipresenciais vão entrar na grade dos campi da universidade: Tijuca, Barra da Tijuca, Botafogo e Cabo Frio. "No último ano, em virtude da necessidade do distanciamento social, a demanda por essas duas modalidades – ensino a distância e semipresencial -, que já aumentava organicamente, teve a curva de crescimento acelerada", destaca Gilberto Silva, diretor acadêmico corporativo da Ilumno, mantenedora da UVA.As novidades totalmente online atendem diversos campos do saber, como Agronegócios, Comércio Exterior, Serviço Social, Negócios Imobiliários, Investigação Forense e Perícia Criminal; e Gestão Hospitalar, entre outros. E os novos cursos semipresenciais são: Engenharia da Computação; Medicina Veterinária; Biomedicina; Nutrição; Estética e Cosmética; e Engenharia Mecânica.Nos cursos semipresenciais, os alunos têm acesso aos conteúdos teóricos na plataforma digital e os encontros presenciais são dedicados para atividades práticas de proposição de desafios e resolução de problemas. As aulas online são ao vivo, e os alunos contam com apoio pedagógico e acompanhamento de tutores.

Que caminho escolher?

Tanto para quem está entrando agora no mercado de trabalho quanto para quem pensa na possibilidade de dar um ‘up’ profissional, é bom descontruir duas sentenças que costumamos ouvir durante a vida: que o ideal é ficar na mesma profissão para sempre e que mudar de área é arriscado.



“Hoje em dia, as pessoas julgam menos quem muda de carreira ou trabalha em mais de uma área. Somos multifuncionais, e é bom aceitarmos isso. O medo de arriscar em novos campos muitas vezes não nos permitem nem mesmo cogitar outros trabalhos que nos darão prazer e nos sustentarão como desejamos”, explica a psicoterapeuta e coach de carreiras Isabel Ayres.



Porém, não ter medo de mudança não significa ser impulsivo. Segundo a especialista, é importante considerar alguns pontos. Por exemplo, avaliar se a sua personalidade se encaixa com o caminho que você cogita seguir. “Um curso, para dar bom resultado, precisa ressoar dentro da pessoa”, avalia a psicoterapeuta. Dentro do que tem a ver com a sua natureza, haverá sempre opções atrativas, em alta no mercado de trabalho, basta avaliar. E também não esquecer que há qualidades que muitas vezes estão adormecidas dentro de você e que podem virar uma profissão rentável.



Então, mãos à obra, avalie as possibilidades, imagine-se em cada uma das profissões pesquisadas e comece a mudar seu futuro.