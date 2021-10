A Rede possui uma unidade na Ilha e duas na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 24/10/2021 06:10

Para quem tem pressa em ingressar em uma carreira que traga estabilidade, meninos e meninas podem optar pela vida militar. Mas como se preparar para a admissão em concursos de forma eficiente e sem que isso interfira na renda familiar? A Rede Progressão Educação oferece bolsas de estudo para o preparatório militar. É o ‘Bolsão sem Prova’, onde qualquer estudante que queira iniciar o preparatório para ingressar nas Forças Armadas pode garantir descontos significativos, chegando até a 68%, de acordo com a turma escolhida. E não é necessária nenhuma prova classificatória.

Além dos benefícios financeiros, os alunos do Bolsão garantem vantagens pedagógicas e competitivas que serão essenciais na busca pela aprovação. A principal delas é a antecipação dos estudos, já que as turmas são focadas para os concursos de 2022, ganhando mais tempo para aprofundar o conteúdo pedagógico.

"O nosso objetivo é beneficiar o maior número de pessoas possível com as bolsas de estudos, pois nós acreditamos que a Educação é o caminho para mudarmos a vida destes jovens e, consequentemente, o futuro do país e da sociedade”, diz o diretor da rede de escolas, Renato Biancardi.

Curso regular - E para quem tiver interesse em estudar no Colégio Progressão, sem ser o preparatório, as matrículas para 2022 já estão abertas. A proposta pedagógica da escola é apresentada de forma detalhada por meio do “Bate-papo com o Diretor”, realizado ao vivo e totalmente online. Na apresentação, além de explicar todos os diferenciais do colégio e como conseguir bolsas de até 100% de desconto, Biancardi oferece condições especiais de ingresso para todos os participantes do evento.

A instituição está há 26 anos no mercado de Educação, e possui três unidades: Ilha do Governador (Praia da Olaria, 501, Cocotá), Duque de Caxias (Rua Piratini, 12, Centro) e Nova Iguaçu (Rua Dr. Athaíde Pimenta de Moraes, 201, Centro).

Disciplina para um novo tempo - Com o retorno das aulas presenciais após quase dois anos de pandemia e ensino remoto, o grupo Força Máxima percebeu que era necessário alguns ajustes para igualar o nível de conhecimento dos alunos. Por isso, o grupo educacional criou uma nova disciplina: Revendo 2020. Presente nas dez unidades do grupo no Estado do Rio de Janeiro, a disciplina busca fechar os gaps de conteúdos que porventura tenham existido durante o ensino a distância. E também atualizar os estudantes sobre os acontecimentos no mundo.

Um dos diretores da rede, Felipe Domingos, explica que são gravadas aulas com os principais conteúdos base de cada série, a fim de auxiliar os alunos na assimilação dos conteúdos das séries seguintes. “Um aluno que está no sétimo ano por exemplo, tem disponíveis na plataforma, aulas dos principais conteúdos do sexto ano de todas as disciplinas base para que possa assimilar com mais facilidade os conteúdos do sétimo ano”, comenta Domingos.

Rede Progressão - www.colegioecursoprogressao.com.br

Whatsapp: 2674-9599

Grupo Força Máxima – colegioforcamaxima.com.br