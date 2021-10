Publicado 24/10/2021 06:10

Jovens que estejam cursando ou tenham terminado o 9º ano do Ensino Fundamental podem se candidatar ao processo seletivo de 2.320 vagas gratuitas para o Novo Ensino Médio da Firjan SESI com Itinerário de Formação Técnica em parceria com a Firjan SENAI. As oportunidades estão distribuídas em 16 unidades, para aulas em turno integral em 2022. O edital completo está disponível no site www.escolafirjansesi.com.br/ensinomedio e as inscrições vão até 7 de novembro.

No ato de inscrição, os interessados devem fornecer uma autodeclaração de renda familiar per capita bruta de até 1,5 salários mínimos (alguns candidatos são dispensados desta obrigatoriedade - confira detalhes no edital) e apresentar declaração de escolaridade ou certificado de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. O processo é aberto para a comunidade em geral, com prioridade de vagas para candidatos do 9º ano da Escola Firjan SESI e para dependentes de industriários ou ex-industriários (com até três anos de desligamento da empresa).

Só na Região Metropolitana são ofertadas 1.440 oportunidades, inclusive para alunos PcD (pessoas com deficiência), nas unidades Benfica, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Tijuca, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, e São Gonçalo. Já no interior, serão 880 vagas, distribuídas pelas unidades Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende, Volta Redonda, Três Rios, Nova Friburgo, Petrópolis e Macaé. Confeitaria, Multimídia, Edificações, Controle de Segurança do Trabalho e Logística, entre outros.

“A Escola Firjan SESI reforça sua proposta de formação integral, agregando a perspectiva das áreas de conhecimento, da criatividade e das tecnologias, para preparar os jovens para os desafios da cidadania, do trabalho, da inovação e da continuidade de estudos”, explica a gerente geral de Educação da Firjan SENAI SESI, Regina Malta.

O início das aulas está previsto para 7 de fevereiro de 2022. Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.