Publicado 17/11/2021 15:00 | Atualizado 17/11/2021 15:02

Rio - Os alunos da rede estadual que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos próximos dias 21 e 28, contarão com mais uma opção para ajudar nos estudos a partir desta quinta-feira (18/11). O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Educação, vai iniciar o programa ‘Vem que Tem Enem’, série de aulas com os conteúdos mais abordados nas últimas edições do concurso, que será exibida na TV Band e na TV Alerj.

A ação é inédita, pois é a primeira vez que aulas preparatórias para o Enem ganharão espaço numa emissora de televisão aberta. Na tela da TV Band, o programa será exibido de segunda a sexta-feira em três horários (6h45 - 7h30; 12h15 - 13h30; 18h15 - 19h30) e no sábado. Já na TV Alerj, as aulas serão de segunda a sexta-feira em dois horários (7h15 - 8h; 21h - 21h45), além de um aulão no sábado.

A programação nos primeiros dias será voltada para o conteúdo da prova do próximo domingo. As aulas vão abranger as áreas de conhecimento de Linguagens; Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; além da redação dissertativa-argumentativa.

"O projeto é um dos meios que a secretaria encontrou a fim de auxiliar os estudantes da rede estadual em preparação para o Enem. Esperamos que essa inciativa ajude nossos alunos a ter sucesso na prova", declarou o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.