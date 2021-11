Isentos ausentes no Enem 2020 terão nova oportunidade para se inscrever na edição 2021 - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 19/11/2021 18:15

A Descomplica preparou uma maratona de revisão e preparação para alunos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecerá nos próximos dias 21 e 28 de novembro. No próximo sábado, 20, a plataforma oferece o "Aulão de Véspera", live gratuita e que que trará conteúdo de revisão ao longo de todo o dia. Já no domingo, primeiro dia de Prova, a EdTech oferece a correção do Exame ao vivo pelo Youtube da Descomplica. O aluno pode conferir o Gabarito Enem e, em seguida, com a estimativa da nota em mãos, consultar o Simulador SISU.

O "Aulão de Véspera" também pode ser acompanhado pelo Youtube da EdTech e começa às 09h39 e segue direto até às 20h41, trazendo revisões de temas diversos e que costumeiramente são abordados no ENEM, tais como: globalização e comércio, gêneros textuais, meio ambiente, revolução científica, entre outros. Confira a programação completa ao final do texto ou pela landing page completa da maratona.

"Essa mega revisão que oferecemos é para ajudar o aluno e tirar a suas últimas dúvidas, mas tranquilizando-o de que ele se preparou o ano todo, sabe o conteúdo que o ENEM abordará e pode contar com esse ‘último gás’ para ajudá-lo antes da etapa final - e mais importante em si - que é a realização d aprova", diz Marco Fisbhen, CEO e Fundador da Descomplica.

Gabarito do Enem Descomplica

O Gabarito do Enem Descomplica tem média de 92% de acertos, passando aos alunos um panorama assertivo do desempenho que tiveram durante o Exame. A correção começará às 18 horas dos dias 21 e 28 de novembro, podendo ser assistindo pelo canal do Descomplica no Youtube. Veja ao final do texto a programação completa.

Com o gabarito, o aluno pode também avaliar as suas chances de sucesso para a entrada no ensino superior. O primeiro passo é entrar no simulador de nota e selecionar a cor da prova. Depois escolher a língua estrangeira que optou (Inglês ou Espanhol). Em seguida, marcar no cartão-resposta as respostas da mesma forma que estão na prova e o site mostrará as questões que o aluno acertou ou errou.

"Simulando a nota é possível saber se o aluno terá chances na vaga que deseja e o mais legal é que dá pra comparar a performance do estudante com a dos outros alunos que também fizeram o cálculo no simulador de resultado do Enem da Descomplica e com os anos anteriores", explica Marco.

A edição 2021 do Enem será a segunda realizada nos formatos impresso e digital. O Exame é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação. As provas são estruturadas em quatro matrizes de referência, uma para cada área de conhecimento, com a redação revelada apenas no dia da prova. A previsão é que em 2026 todos os participantes do exame façam a prova apenas na modalidade digital.