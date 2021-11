Ansiedade pode ser extremamente prejudicial na hora do Enem - Reprodução

Ansiedade pode ser extremamente prejudicial na hora do Enem Reprodução

Publicado 19/11/2021 17:37

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerá nos dias 21 e 28 deste mês. Com o vestibular se aproximando, alguns estudantes começam a ficar ansiosos e com medo de não conquistarem uma boa pontuação no vestibular. Essa ansiedade pode ser extremamente prejudicial. Confira dicas e técnicas de como controlar o nervosismo.



A professora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Celma da Matta, destaca que a ansiedade interfere diretamente no desempenho do aluno na prova. “O cérebro é treinado para focar em sobrevivência mais do que em felicidade, o que transforma qualquer tipo de busca por resultado em um processo muito difícil e ameaçador. A consequência deste modelo funcional psíquico é o estresse e a ansiedade no dia a dia e isso pode comprometer as expectativas e o desempenho real, desencadeando um ciclo de comportamento e pensamento ansioso”, pontua.



De acordo com a profissional é importante separar um período para o descanso da mente, e respeitar as pausas estipuladas para o estudo não sobrecarregar a mente. “O descanso é um passo fundamental para controle da ansiedade neste período, e deve ser usado como ferramenta para alinhar as expectativas com o processo de investimento nos estudos”, comenta.



A especialista explica que é natural sentir um certo nervosismo, mas avalia que é possível contornar o sentimento para que ele não interfira no foco na hora da avaliação. “As horas de sono são indicadas para a metabolização cerebral, dando ganhos compensatórios. E para potencializar os resultados, o aluno deve evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Tomar um banho frio também é muito bom para a concentração e memória”, sugere Celma.

A psicóloga destaca que a alimentação neste período é muito importante. “A vitamina B12, encontrada no fígado, atum, leite e seus derivados ajuda a proteger a membrana dos neurônios, e a vitamina B9, responsável pela regeneração cerebral, está presente em ovos, vagens, brócolis, beterraba e no abacate”.



Para auxiliar os estudantes a aliviar a tensão e ansiedade pré-Enem, a psicóloga elencou outros

pontos:

Prepare-se para a prova: é fundamental uma preparação antecipada, pois quanto mais bem

preparado você estiver, menos ansioso se sentirá;



Pratique exercícios físicos: o exercício é fundamental para aliviar a tensão e a mente. Opte

por praticar suas atividades após o período de estudo;



Faça exercícios de respiração: sente em posição ereta no chão ou em uma cadeira, puxe o ar pelo nariz, de forma lenta e profunda. Na hora de soltar, faça um biquinho com a boca, pois diminui o atrito do dente e da língua para a saída do ar e faz com que a respiração seja mais harmônica. Isso auxilia na normalização dos batimentos cardíacos e redução da ansiedade;



Descanse bem antes da avaliação: durma bem na noite anterior à prova. Descansar é o remédio para combater a ansiedade. Quando dormimos melhor, acordamos com a mente e corpo descansados e prontos para os próximos desafios;



Antecipe sua chegada ao local da prova: não deixe para chegar nos minutos finais. Chegar ao

local de prova com antecedência ajudará a reduzir a ansiedade.