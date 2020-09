Sem Cristiane Brasil, PTB vai de Fernando Bicudo para disputar a prefeitura do Rio

Rio - O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) vai anunciar nesta segunda-feira (21) a candidatura de Fenando Bicudo para o lugar de Cristiane Brasil na disputa das eleições municipais no Rio. A confirmação é do próprio político “É verdade, sim. Eles me convidaram e eu aceitei, será anunciada hoje”, comemorou.



Fernando Bicudo é ex-presidente do Teatro Municipal e estava na chapa da ex-deputada como seu vice. Sua campanha política será voltada para a cultura, educação e turismo. “Nós vamos tirar o Rio da crise através da cultura e turismo. Com isso, trabalharemos nas demais pastas. Quero implantar na educação a cultura de Darcy Ribeiro”, diz.



A escolha por Bicudo ocorreu após a decisão da justiça do Rio de manter presa a ex-deputada. Cristiane Brasil é acusada de suposto envolvimento nem um esquema de corrupção. O grupo, segundo investigações é acusado de desviar cerca de R$ 30 milhões dos cofres públicos entre 2013 e 2018. Além dela, o ex-secretário estadual de educação Pedro Fernandes, também é acusado.



“Eu recebi a ligação da presidência do partido. Ele disse que confia em mim. Nós vamos mudar o Rio”, concluiu o pré candidato.