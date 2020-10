Projeto Sou do Meio Divulgação

Por MARCO ANTÔNIO CANOSA



A ONG Programa Social, Sim! Eu sou do Meio, de Belford Roxo, inicia o projeto Geral no Meio 2020, promovendo um encontro com candidatos à vereança no município. O objetivo, segundo a entidade, é "inserir a comunidade no contexto político, pensando melhorias para a cidade, e neste processo educacional, fazer a população levar as suas demandas àqueles que pleiteiam uma cadeira na câmara de vereadores". Segundo a ONG, cinco candidatos conformaram presença: Juliana (PL), Alessandra Batista (MDB), Vanessa Vicente (PSOL), Professor Anderson (PSD) e Juarez da Farmácia (MDB), que tenta a reeleição. Para a próxima semana está agendado um encontro com candidatos a prefeito. Até o fechamento desta edição, apenas dois — Assis Freitas (PC doB), no dia 27, e Júnior Cruz (PSD), no dia 28.



"Com perguntas e propostas sobre diferentes temas como mobilidade urbana, educação, saneamento básico, habitação, juventude, emprego e renda, entre outros, buscaremos um diálogo dinâmico e republicano. O Geral no Meio 2020 visa a fortalecer a democracia na Baixada Fluminense antes, durante e depois das eleições, através de agendas propositivas, processos formativos e encontros", diz Debora Silva, coordenadora geral da ONG.



O Geral no Meio 2020, é uma iniciativa da ONG Programa Social Sim! Eu Sou do Meio, em parceria com a Casa Fluminense e outras instituições parceiras. Desde 2018 atua em Belford Roxo com cultura, educação e esporte. Mas com o início da pandemia em março, o trabalho teve desdobramentos que foi ajudar mães a darem alimentos para seus filhos, pois a maioria são mães solos e não tinham acesso a seus trabalhos, com transporte intermunicipal para a capital e Zona Sul suspensos. A ONG já entregou mais de 5 mil cestas básicas e itens de higiene às famílias em vulnerabilidade social.



"Neste momento importante do processo eleitoral, queremos ouvir os candidatos e suas propostas, e que eles ouçam as necessidades da comunidade. O encontro também, quer conhecer a visão dos candidatos sobre o papel da sociedade civil na democracia, visto que atualmente existe um processo de desqualificação e criminalização de diversas organizações. Dialogar sobre o papel que a sociedade civil deve ter nos próximos anos para Belford Roxo é ponto chave da conversa", termina Débora Silva.