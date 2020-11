Na Rua do Ouvidor, muitas lojas fechadas e com placas de "Aluga-se" Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por HUGO PERRUSO

Publicado 10/11/2020 06:00

Coração pulsante da cidade, o Centro do Rio não é mais o mesmo. A pandemia da covid-19 contribuiu para aumentar ainda mais o número de lojas fechadas, conforme mostrado em reportagem de O DIA em 26 de outubro . Os comerciantes que permanecem trabalhando sobrevivem como podem, à espera de soluções do poder público para recuperar a região.

A revitalização do Centro do Rio é um ponto a ser levado em consideração pelos candidatos à Prefeitura, com ações para recuperar o movimento durante o dia e, consequentemente, o comércio das ruas em meio à dificuldade causada pelo coronavírus.



Além da crise econômica, que vem de alguns anos, antes mesmo da pandemia, o aumento de ambulantes e de moradores em situação de rua são outros problemas na região a serem resolvidos, assim como a desordem urbana e a questão da segurança.

Por isso, os candidatos à Prefeitura do Rio foram ouvidos para explicar o que pretendem fazer para revitalizar o Centro do Rio. Henrique Simonard (PCO) não foi encontrado. Confira as respostas.

Benedita da Silva (PT)

“O Centro precisa de luz e de alegria para atrair moradores, comércio e serviços. Vamos garantir iluminação, atuação mais inteligente da Guarda Municipal, ordenamento dos ambulantes para que todos possam defender o seu ganha pão, amparo aos moradores de rua e estímulo para que prédios comerciais obsoletos virem residenciais. Nas comunidades da região, teremos melhoria da coleta de lixo, mutirões para melhorar as casas e um olhar especial para a empregabilidade dos jovens, com internet de qualidade, escolas boas, estímulo ao esporte a à cultura”.



Clarissa Garotinho (Pros)

“O Centro do Rio é o retrato da cidade: nada funciona direito. Vou restituir a ordem urbana e fazer um choque de conservação logo nos primeiros dias de governo (com a ação conjunta de várias secretarias). Também vou aumentar a segurança da região, fortalecendo o Segurança Presente e mudando a função da Guarda Municipal, que passará a proteger, armada, o cidadão. Vamos ainda dar acolhimento digno aos moradores de rua, retirando-as da frente da porta dos bares e lojas, e, nesse sentido, uma medida essencial é reabrir o restaurante popular da Central do Brasil. Vou colocar para funcionar o que não está funcionando”.

Cyro Garcia (PSTU)

"Uma das principais medidas será a construção de um grande Plano de Obras Públicas, elaborado junto aos Conselhos Populares. Com isso, vamos atender aos moradores do Centro da cidade em suas demandas por infraestrutura, por transporte e acesso aos serviços públicos. Devolvendo a região aos moradores, atendendo aos moradores do Morro do Pinto, da Providência e de toda a região da Pequena África, Lapa e Bairro de Fátima. Apoiando o comercial local e regularizando as atividades de ambulantes e pequenos comerciantes".

Eduardo Bandeira de Mello (Rede)

"O Centro conta com toda a infraestrutura instalada para receber mais moradores. Este é o caminho para devolver o dinamismo à região e recuperar o nível da atividade comercial, fortemente afetada pela covid-19. Dar protagonismo ao Centro no calendário anual de eventos turísticos e culturais também ajudará o comércio local. Com um policiamento inteligente da Guarda Municipal e oferecendo oportunidade para quem está morando nas ruas, teremos um bairro mais harmonioso, que receberá novos moradores e visitantes de braços abertos".



Eduardo Paes (DEM)

“No nosso plano propomos construir até 20 mil moradias populares no Centro e Zona Norte. Além disso, transformarei áreas do Porto em centros de capacitação e qualificação dos setores de turismo, tecnologia, saúde, audiovisual e construção civil. Criarei 3 mil novas vagas em centros de acolhimento para pessoas em situação de rua. E, para o comércio, vou criar um fundo garantidor para quem quiser captar os recursos disponibilizados pelo governo federal e ampliar o programa de desburocratização Facilita Rio”.



Fred Luz (Novo)

“Em uma cidade inteligente, as pessoas moram, trabalham e se divertem em um raio entre mil e 1,5 mil quilômetros. Esta é a minha proposta para o Centro: junto com a iniciativa privada, estimular a construção de moradias na região, mesclando com as atividades de comércio, serviços e turismo. Em 2021, teremos a revisão do Plano Diretor da cidade e este será um ótimo momento para revermos a ocupação desta importante área, dotada de toda infraestrutura para uso residencial. A curto prazo, precisamos dar um choque de ordem nas ruas e calçadas e melhorar o serviço de limpeza”.



Glória Heloiza (PSC)

“Precisamos fazer a manutenção da cidade que está muito abandonada. As calçadas continuam esburacadas, as ruas sem limpeza adequada, a iluminação em muitos pontos que não funcionam direito. Uma das medidas para atrair os comerciantes de volta ao centro é rever os impostos, promover eventos e colocar a Guarda Municipal em pontos estratégicos para aumentar a segurança”.



Luiz Lima (PSL)

"As pessoas precisam voltar a trabalhar, seguindo os protocolos sanitários. Minha maior preocupação será fazer com que as pessoas se sintam seguras para voltar ao trabalho. Temos, também, que estimular os grandes eventos culturais no Centro, beneficiando donos de restaurantes e outros serviços. Quero ampliar a revitalização da região central para fins habitacionais e isso significa ocupar ou revitalizar imóveis vazios e subutilizados. Como a ideia do meu governo é fortalecer o empreendedorismo cooperativo, alguns desses imóveis podem ser utilizados como unidades de produção, pontos de comércio ou virarem escolas profissionalizantes".



Marcelo Crivella (Republicanos)

“O atual cenário econômico, consequência dos eventos da pandemia, requer criatividade, talento e reinvenção. Se reeleito, minha gestão promoverá a fomentação econômica favorável ao desenvolvimento de novos negócios, implementação de políticas de economia solidária e fortalecimento das redes de consumo e produção local, bem como a instituição do Banco Carioca de Fomento, em parceria com o BNDES para oferecer linhas de microcrédito para os pequenos empreendedores e injetar recursos no financiamento de empreendimentos sustentáveis, socialmente responsáveis e com impacto comunitário”.



Martha Rocha (PDT)

“O Centro será estratégico para o desenvolvimento sustentável do Rio. A cidade vai renascer a partir de onde tudo começou. Vamos realizar os projetos sociais do Porto Maravilha e que foram abandonados por Paes e Crivella. O objetivo é transformar a região na grande porta de entrada do turismo na cidade com inovação, cultura, habitação social e empreendedorismo. São ações que vão trazer junto a revitalização comercial de toda a região central carioca”.

Paulo Messina (MDB)

"É preciso estimular o uso habitacional. Acontece que o Centro do Rio tem característica monofuncional comercial, onde grande parte das pessoas apenas trabalha. Com a expansão do trabalho remoto, a tendência é que haja uma retração natural dos escritórios tradicionais, o que vai causar um esvaziamento da função comercial. Diante disso, o município pode e deve estimular o uso habitacional desses espaços. Com isso, passaremos a ter uma cidade mais compacta, o que exige menos gastos com transportes, recolhimento de lixo, infraestrutura de água e esgoto. E essa injeção de novas pessoas vai, por consequência, revitalizar o comércio local".



Renata Souza (Psol)

“O Centro precisa ganhar vida com a volta do movimento na região. Para isso, vamos investir na construção de 50 mil moradias para a área. Com mais moradores, o comércio local é demandado e ganha fôlego. Também vamos apoiar o pequeno comerciante com desburocratização, investimento na infraestrutura e mobiliário urbano de qualidade (iluminação e banheiros públicos) em torno dos centros de comércio popular e praças públicas - articulando a integração ao sistema de transporte público. E ainda, vamos implementar o programa VLT DE GRAÇA, com o objetivo de reduzir o custo de vida de quem trabalha no Centro e na Zona Portuária”.



Suêd Haidar (PMB)

“Meu Governo trará a revisão do plano diretor, a revitalização de todas as ruas do Centro do Rio, higienizando-as, liberando as calçadas, garantido a acessibilidade e melhor mobilidade. Uma Guarda Municipal reforçada e melhor treinada. Criarei camelódromos em diferentes áreas da cidade e promoverei sua atuação em feiras, um programa testado por Prefeituras em todo pais desenvolvido. As medidas certamente atrairão mais turistas, beneficiando o comércio e a recuperação econômica”.