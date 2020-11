Eduardo Paes, Marcelo Crivella e Martha Rocha Foto: Ricardo Cassiano / Agência O Dia - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio - Érika de Castro / Divulgação

fotogaleria Benedita da Silva (PT) Rio - Confira a agenda de campanha deste domingo dos quatro candidatos à Prefeitura do Rio mais bem colocados na última pesquisa do Ibope

A candidata do Partido dos Trabalhadores faz uma caminhada, às 9h, na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio.

Eduardo Paes (DEM)



O democrata participa de encontros fechados de campanha ao longo do dia.





Marcelo Crivella (Republicanos)

O candidato a reeleição, Marcelo Crivella, não divulgou a agenda.





Martha Rocha (PDT)

A candidata faz uma caminhada com o vice da chapa, Anderson Quack, às 9h, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio.

Pesquisa Ibope



A última pesquisa do Ibope, divulgada nesta sexta-feira, aponta o candidato e ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) liderando a corrida À prefeitura do Rio, com 32%, seguido atual prefeito, Marcelo Crivella (Progressistas) e da ex-delegada Martha Rocha (PDT), ambos com 14%.



A quarta colocada na pesquisa é a ex-governadora Benedita da Silva (PT), com 9% das intenções de voto. Luiz Lima (PSL), Bandeira de Mello (Rede) e Renata Souza (Psol) aparecem com 2% cada, enquanto Fred Luz (Novo) e Paulo Messina (MDB) têm 1% cada. Cyro Garcia (PSTU), Clarissa Garotinho (Pros), Glória Heloiza (PSC), Henrique Simonard (PCO) e Suêd Haidar (PMB) têm 0%. Branco/nulo alcançou 23% e Não sabe/não respondeu, 27%.



A pesquisa mostra crescimento de dois pontos percentuais tanto de Paes, como de Crivella, que apareciam com 30% e 12%, respectivamente. Benedita da Silva também teve dois pontos percentuais de aumento, indo de 7% para 9%. O maior crescimento, no entanto, foi de Martha Rocha, que foi de 8% para 14%, um crescimento de seis pontos.