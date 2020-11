Sorteio foi realizado na sede do TRE-RJ, na manhã deste sábado Divulgação / TRE-RJ

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 10:39 | Atualizado 14/11/2020 12:46

Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) sorteou, na manhã deste sábado, as 15 urnas que vão passar por uma auditoria durante as Centro Cultural da Justiça Federal (CCJF) no Centro do Rio, onde ficarão em checagem durante todo o horário de votação. As outras 10 serão auditadas no próprio local de votação. Rio - Osorteou, na manhã deste sábado, as 15 urnas que vão passar por uma auditoria durante as eleições deste domingo. Cinco delas serão levadas aono, onde ficarão em checagem durante todo o horário de votação. As outras 10 serão auditadas no próprio local de votação.

Confira as urnas sorteadas:

1. Zona 128, seção 190: Duque de Caxias - CCJF

2. Zona 103, seção 33: Colégio São Francisco (Duque de Caxias) - CCJF

3. Zona 17, seção 103: Associação Atlética Banco do Brasil (Leblon, Rio de Janeiro) - CCJF

4. Zona 150, seção 66: Ginásio Vocacional Presidente Castelo Branco (Mesquita) - CCJF

5. Zona 211, seção 171: Shopping Fashion Mall (São Conrado, Rio de Janeiro) - CCJF

6. Zona 196, seção 137: Escola Municipal Amândio Evangelista do Carmo (São José do Vale do Rio Preto)

7. Zona 65, seção 213: CIEP 137 Cecilia Meireles (Petrópolis)

8. Zona 75, seção 280: Escola Municipal Doutor Alcindor de Moraes Bessa (Campos dos Goytacazes)

9. Zona 170, seção 360: Colégio da Companhia de Maria (Grajaú, Rio de Janeiro)

10. Zona 123, seção 66: CIEP General Augusto Cesar Sandino (Achieta, Rio de Janeiro)

11. Zona 176, seção 11: Escola Municipal Herbert Moses (Jardim América, Rio de Janeiro)

12. Zona 147, seção 146: Escola Municipal General Silvestre Travassos (Angra dos Reis)

13. Zona 126, seção 327: Escola Municipal Professor Walter Russo de Souza (Duque de Caxias)

14. Zona 192, seção 27: Faculdade Cenecista da Ilha do Governador (Ilha do Governador, Rio de Janeiro)

15. Zona 119, seção 222: Escola Municipal Mata Machado (Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro)

No CCJF, as urnas serão checadas pela Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave), composta por seis servidores da Justiça Eleitoral e presidida por um juiz de Direito. Na seção eleitoral, a auditoria será para verificação da autenticidade e integridade dos sistemas e é realizada pelo juiz eleitoral.

No processo feito pela Cave, cédulas de papel são previamente preenchidas com números de candidatos concorrentes por representantes dos partidos políticos e depositadas em uma urna. No dia e hora da votação oficial, os servidores irão digitar esses votos tanto nas urnas eletrônicas quanto em um sistema de informática específico que computará os votos registrados em paralelo.

O objetivo é que seja comprovada a coincidência entre os resultados obtidos nos boletins de urna com os relatórios gerados pelo sistema informatizado, conforme as cédulas da auditoria e o registro digital dos votos apurados.

Já a auditoria para verificação da autenticidade e integridade dos sistemas realizada na seção eleitoral verifica a autenticidade (assinaturas digitais) e a integridade (resumos digitais) dos softwares instalados nas urnas.



A assinatura digital serve para confirmar que o programa usado na urna tem origem oficial e foi gerado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Já os resumos digitais são gerados na cerimônia de lacração dos sistemas eleitorais realizada no TSE.

Qualquer partido pode calcular os resumos digitais dos arquivos encontrados em qualquer urna do país e verificar se correspondem aos mesmos arquivos lacrados no TSE. É um produto gerado a cada eleição e tem relação direta com a segurança do processo eleitoral.