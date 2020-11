Alexandre Kalil Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/11/2020 21:07

Belo Horizonte - Na quinta rodada de pesquisas do instituto Datafolha sobre as intenções de voto na eleição à prefeitura de Belo Horizonte (MG), o candidato à reeleição Alexandre Kalil (PSD) mantém a vantagem superior a 50 pontos porcentuais na liderança, com 61% das respostas estimuladas. Excluindo brancos, nulos e indecisos, o atual prefeito tem 69% dos votos válidos, suficiente para se reeleger já neste domingo, em primeiro turno.

O segundo colocado na contagem geral do levantamento é o deputado estadual João Vitor Xavier (Cidadania), com 9% das intenções de voto, seguido pelo empate numérico entre a deputada federal Áurea Carolina (PSOL) e o deputado estadual Bruno Engler (PRTB) com 5% cada. Na contagem dos votos válidos, João Vitor tem 11% das respostas e os outros dois, 6%.

Na sequência aparecem Rodrigo Pavia (Novo), com 2%, o ex-ministro Nilmário Miranda (PT), Luísa Barreto (PSDB), o deputado estadual Professor Wendel Mesquita (SD) e o deputado federal Lafayette Andrada (Republicanos), com 1% cada.

Marília Domingues (PCO), Cabo Xavier (PMB), Marcelo Souza e Silva (Patriota), Wadson Ribeiro (PCdoB), Fabiano Cazeca (Pros) e Wanderson Rocha (PSTU) não pontuaram.

Realizada em parceria com a TV Globo, a pesquisa Datafolha ouviu 1.450 eleitores da capital mineira entre 13 e 14 de novembro.

A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Minas (TRE-MG) sob o protocolo MG-02582/2020.