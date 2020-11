Psolista votou em no CIEP Elis Regina, na Maré Divulgação

Publicado 15/11/2020 11:00 | Atualizado 15/11/2020 14:10

Rio - A candidata à Prefeitura do Rio Renata Souza (Psol) votou por volta das 10h deste domingo no CIEP Elis Regina, na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. A deputada estadual de 38 anos morou até dois anos atrás no conjunto de favelas da Zona Norte do Rio.

"A gente já teve uma vitória política importante de levar uma candidatura de uma mulher preta, da favela, da periferia... aonde que chegou?! Essa é a maior vitória que a gente pode ter nesse momento", Renata resumiu seu sentimento após votar.



161ª Zona Eleitoral (Bonsucesso) Sérgio Roberto Emilio Louzada alegou que não acha "oportuno e tampouco conveniente o ingresso e permanência de quaisquer outras pessoas além de eleitores e representantes de partidos políticos nos locais de votação". Momentos antes da votação, a proibiu a presença de jornalistas na seção eleitoral em que a candidata vota . Em seu despacho, o juizalegou que não acha "oportuno e tampouco conveniente o ingresso e permanência de quaisquer outras pessoas além de eleitores e representantes de partidos políticos nos locais de votação".

A deputada estadual criticou a decisão, que chamou de contraditória. "Liberar a filmagem em outras seções da cidade e barrar na favela é um entendimento antidemocrático", reclamou.