Publicado 16/11/2020 12:08 | Atualizado 16/11/2020 13:02

Rio - Após a eleição deste domingo, a Câmara Municipal do Rio está com uma nova composição. Dos 51 vereadores eleitos, apenas 17 não fazem parte do Parlamento atualmente. Ou seja, um a cada três foi eleito pela primeira vez no atual pleito.

Trinta e quatro - dois em cada três - ou foram eleitos para ocupar o cargo em 2016 ou assumiram como suplentes ao longo dos quatro anos. Entre os vereadores reeleitos, Tarcísio Motta (PSOL), Carlos Bolsonaro (Republicanos) e Cesar Maia (DEM) foram mais bem votados.



A metade da Câmara será comandada por três partidos: PSOL, Democratas e Republicanos, com sete vereadores cada um, somando 21 dos 51 membros da Casa. Por outro lado, o Novo e o PSL, que não têm cadeiras na casa hoje, conseguiram uma vaga cada. Mantiveram a bancada: PSD (3), Cidadania (2), PROS (1), PMN (1), Democracia Cristã (1), Patriota (1), PTC (1) e MDB (1).

Houve uma diminuição no número de vereadores o DEM (de 8 para 7), Progressistas (de 6 para 2), PSC (de 3 para 2), Solidariedade (de 3 para 1), Podemos (de 2 para 1) e PDT (de 2 para 1). O PSDB continuou sem eleger nenhum candidato.