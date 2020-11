Eduardo Paes Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 16:31

Ao ser questionado se espera o apoio de Martha Rocha (PDT) – que já expressou que ficará neutra - e Benedita da Silva (PT) neste segundo turno, Paes diz que quer o voto dos eleitores de todas as frentes políticas que tiverem no Rio de Janeiro.

"Essa é uma candidatura que não tem um perfil de ideologia, quero tratar do Rio de Janeiro, quero cuidar das coisas da cidade. O que angustia as pessoas não é a candidatura A, B ou C. O que angustia a população é de fato a tragédia que tem sido a administração do Crivella", entrega Paes.

O democrata aproveitou o encontro com jornalistas para agradecer os eleitores que votaram nele. “Vamos no segundo turno debater a cidade, discutir, mostrar a tragédia que é esse governo do Crivella, que as pessoas estão sofrendo sem atendimento nas Clínicas da Família, os BRTs não funcionam. É um momento de muita angústia para a cidade, de muita perda de expectativa, fé, crença na cidade, mas a gente vai fazer o rio voltar a dar certo”, frisa.

Paes disse ainda que passou a manhã desta segunda-feira conversando com candidatos a vereador que perderam e que ganharam. “Estou desde 5h da manhã conversando com várias frentes políticas”, explica ele, que terá reuniões ao longo do dia para definir melhor suas próximas estratégias.

"Eu quero voltar às ruas, debater a cidade, conversar sobre os temas. Buscar apoio dessa base política que tem pelo Rio de Janeiro. Aqueles que tiveram com a Martha, com a Benedita, com o Bandeira, o Fred Luz, com o Luiz Lima. São pessoas que certamente rejeitam o Crivella, são pessoas que não acreditam nessa administração. Tenho certeza que essas pessoas, claro, fizeram a opção delas no primeiro turno, a gente respeita, eu respeito todos os meus adversários, mas tenho certeza que eles sabem que a mudança para tirar o Crivella é votar em Eduardo Paes neste momento", afirma.

