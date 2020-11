Prefeito Marcelo Crivella descartou realizar lockdown e disse que pacientes deverão realizar exames de tomógrafos aos primeiros sintomas de covid-19 Beatriz Perez

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 06:00

Rio - Apesar de ter convocado uma coletiva de imprensa na manhã de ontem no Riocentro, Crivella (Republicanos) não respondeu a perguntas de jornalistas. Ao fim de sua fala de aproximadamente 15 minutos sobre o aumento da curva de covid-19 na cidade, Crivella disse que antes de abrir para as perguntas, passaria a fala para o superintendente de Vigilância Sanitária, Flávio Graça.



Crivella acompanhou por cerca de três minutos a fala do superintendente. No entanto, enquanto Graça estava no início de seu discurso, o prefeito e candidato à reeleição deixou a coletiva desviando pela direita e entrando em um carro, que foi seguido por um veículo batedor. O prefeito não avisou que se ausentaria.

A assessoria da Prefeitura justificou a saída alegando que o prefeito tinha uma sabatina marcada no SBT. O próprio aviso de imprensa da coletiva do Riocentro chegou aos e-mails de O DIA faltando poucas horas para o início da entrevista.



Não é a primeira vez que o prefeito adota uma postura fugitiva em relação à imprensa. Na terça, a sua assessoria avisou que ele não tinha evento aberto à imprensa. No entanto, na tarde deste dia, Crivella fez carreata nas regiões de Santa Cruz e Maré. Sua equipe publicou nas redes sociais vídeos do candidato pedindo votos nessas áreas do Rio.

Em outubro, Crivella chegou a desmarcar na véspera até mesmo uma live que faria com o O DIA, que aconteceria no dia 20 daquele mês. Uma semana depois disso, fez uma live remota, dentro de um carro.

SBT

A sabatina de Crivella ao SBT começou atrasada. Enquanto Crivella não chegava do Riocentro, a repórter Isabele Benito, também colunista de O DIA, chegou a mostrar a cadeira em que o prefeito sentaria, vazia até aquele momento.

"Continuamos esperando o prefeito, e assim que ele chegar começaremos, mas com o tempo mais curto", avisou. Crivella foi perguntado sobre o esvaziamento da sua candidatura, com aliados desistindo de apoiá-lo e bandeando-se para a candidatura de Eduardo Paes. O prefeito alegou que os desistentes não eram de seu partido. Afirmou também que não pensa em lockdown no Rio, como forma de combater a covid-19. Acusou também partidos de esquerda de apoiarem o "kit gay" e de se envolverem em corrupção. E usou a falta de R$ 15 bilhões nos cofres do Rio para justificar o fato de seu programa de governo ser igual ao de 2016.

CBN

Na terça-feira, Crivella também desmarcou participação em sabatina na rádio CBN. A entrevista do candidato aconteceria entre 10h30 e 11h30 da manhã. O prefeito do Rio e candidato à reeleição alegou dificuldades na agenda. A participação na sabatina havia sido agendada na quinta-feira passada com o coordenador da campanha, e estava confirmada em ata, como afirmou a própria emissora.

"Lamentamos que o prefeito Crivella tenha decepcionado aos muitos ouvintes da CBN que mandaram perguntas sobre os possíveis próximos quatro anos do candidato à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro e aos que se programaram para ouvir a entrevista ao vivo. O prefeito desperdiça uma oportunidade de prestar contas aos cariocas e apresentar suas propostas para os graves problemas da cidade", afirmou a CBN em nota lida no ar.

Nesta quarta, Eduardo Paes (DEM) foi ao estúdio fazer sua participação no quadro da CBN, igualmente agendada - segundo a emissora - com sua coordenação de campanha. O candidato afirmou que irá reverter o aumento de IPTU aplicado pelo atual prefeito. Criticou Crivella afirmando que "aumento de imposto é coisa de gestor preguiçoso"

Tensão

A relação de Crivella com a imprensa está sob tensão há vários meses. Em setembro, estourou o caso dos "guardiões do Crivella": o esquema montado com funcionários públicos da prefeitura para fazer plantão na porta dos hospitais municipais do Rio de Janeiro, e atrapalhar a realização de entrevistas com as pessoas nesses ambientes. Em sua campanha eleitoral à reeleição no primeiro turno, Crivella afirmou que ia mostrar "o que esta emissora esconde de você" (em referência à Rede Globo). Alguns dos vídeos exibidos mostraram uma imitação do RJTV, jornalístico da Globo, com dupla de repórteres e cenário parecido.