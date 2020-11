Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos). Globo/João Cotta Globo/João Cotta

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 08:49 | Atualizado 28/11/2020 08:50

Rio - A internet se mobilizou, ontem, para criticar fala considerada intolerância religiosa do atual prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), durante debate da TV Globo. Em meio a acusações calorosas, o atual prefeito disse que seu rival Eduardo Paes (DEM) não via a hora de colocar o "chapéu de zé pilintra" e ir desfilar no Carnaval. O comentário não passou despercebido e Crivella foi criticado no Twitter.



O comediante Marcelo Adnet foi um dos que repercutiu a fala de Crivella. O humorista publicou um vídeo em que faz uma imitação dos candidatos no debate. O registro foi assistido por mais de 57 mil pessoas.



O comediante Yuri Marçal também comentou sobre o adereço, em referência a entidade cultuada em religiões de matrizes africanas no Brasil. "Só queria uma aglomeração com meu Chapeuzinho de Zé Pilintra", disse.



A Acadêmicos do Salgueiro também usou de humor para criticar a fala do atual prefeito. Em uma postagem de "Black Friday", a escola de samba anunciou a venda dos tradicionais chapéus panamá. "Que tal votar "protegido" e cheio de estilo ? A gente garante que vai dar aquela mídia!", diz postagem no Instagram.



Outra escola que comentou o assunto através das suas redes sociais foi a Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano. "Coloque seu 'chapeuzinho Zé Pilintra' e vote certo", no Twitter.