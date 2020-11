Eduardo Paes se disse confiante com as pesquisas Reginaldo Pimenta

Por Lucas Cardoso

Publicado 29/11/2020 10:43 | Atualizado 29/11/2020 12:18

Rio - Eduardo Paes (DEM) chegou por volta das 10h15 para votar no Gavea Golfe Clube, em São Conrado, na Zona Sul. Acompanhado da mulher, Cristine, de 41 anos, e dos dois filhos, Bernardo, 16, e Isabela, 15, o candidato votou com tranquilidade e se disse confiante.



"Estamos animados com as pesquisas, confiantes, mas queremos respeitar o sagrado direito do eleitor", disse Paes. "É muito importante que as pessoas votem, que elas se manifestem. As filas estão tranquilas. Nós hoje podemos dar um basta no governo mais covarde e omisso da história dessa sociedade", completou o candidato.

O candidato Eduardo Paes votou no Gavea Golf Club e se disse confiante Reginaldo Pimenta





O Gávea Golfe Clube tem uma das zonas eleitorais mais movimentadas da região, com oito seções eleitorais.

Paes chega para votar no Gávea Golf Club, em São Conrado.#ODia



Crédito: Lucas Cardoso/Agência O DIA pic.twitter.com/j8LLmVMh6B — Jornal O Dia (@jornalodia) November 29, 2020

Ataques de apoiadores de Crivella contra Paes



Um grupo de cinco apoiadores do Crivella compareceu ao local para hostilizar o candidato do DEM. Uma dessas pessoas gritava que estava exercendo seu direito de se manifestar. Um deles levou cartazes com dizeres como "E as vigas de aço?", em alusão ao episódio do sumiço das vigas da Perimetral. Eles entoaram ofensas como "Fora ladrão" e "Eduardo Paes bandido" e hostilizaram a imprensa.



Seguranças do local chegaram a orientar o grupo para evitar confusões, mas não conseguiram evitar os gritos dos manifestantes na entrada do local.

Apoiadora de Crivella foi ao local e hostilizou Paes e a imprensa Reginaldo Pimenta

'O que os rodoviários passam é retrato dessa prefeitura', critica ex-prefeito

Eduardo Paes comentou a paralisação de rodoviários de duas empresas de transporte da Zona Oeste, que prejudicou o deslocamento de eleitores na região durante a manhã de eleição. "Eles têm o direito de reclamar, mas hoje a legislação é muito clara. Isso pode até gerar algum tipo de problema para eles. Então, é importante que eles voltem ao seu trabalho e permitam a população de votar. Isso que eles passam hoje é até um retrato dessa prefeitura, que finge que fiscaliza essas empresas e maltrata seus funcionários", comentou o ex-prefeito.

