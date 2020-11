Greve de ônibus deixa milhares de passageiros sem transporte neste domingo Luciano Belford / Agência O Dia

Por RAI AQUINO

Publicado 29/11/2020 12:11 | Atualizado 29/11/2020 14:11

Grupo Redentor, do Consórcio Transcarioca. Os cerca de 2,5 mil funcionários das duas empresas estavam sem trabalhar desde o primeiro minuto deste domingo. Eles reclamavam da decisão da Redentor e da Futuro de parcelar em oito vezes o décimo terceiro deste ano. Rio - Terminou, por volta das 11h deste domingo, a paralisação dos rodoviários das viações Redentor e Futuro , que fazem parte do, do. Os cerca de 2,5 mil funcionários das duas empresas estavam sem trabalhar desde o primeiro minuto deste domingo. Eles reclamavam da decisão dae dade parcelar em oito vezes o décimo terceiro deste ano.

"Houve uma falta de comunicação da empresa com os trabalhadores, porque a empresa colocou um aviso de que iria parcelar o décimo terceiro, quando as negociações sobre o tema ainda estão em curso com o Ministério Público do Trabalho. Tivemos uma audiência na quinta-feira à tarde e deram um prazo de 24 horas para que uma proposta do MPT fosse avaliada", conta Sebastião José, presidente do Sindicato dos Rodoviários do Município do Rio.

De acordo com Sebastião, o Grupo Redentor está alegando que não tem condições de pagar o décimo terceiro conforme previsto na lei (primeira parcela até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro).

"Eles atropelaram as negociações em curso e quiseram colocar goela abaixo do trabalhador. A empresa tentou impor a sua vontade. Ela não podia tomar essa decisão", critica Sebastião.

Luiz Márcio Pereira esteve na garagem da Redentor, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, para intermediar uma solução. Por causa da paralisação, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) pediu que a Polícia Federal interviesse no movimento , considero ilegal por causa das eleições. Além da PF, o juiz eleitoralesteve na garagem da Redentor, em, na, para intermediar uma solução.

No local, a Polícia Federal tentou identificar os líderes do movimento e o juiz eleitoral pediu a escala dos trabalhadores de hoje. Para que ninguém fosse autuado, os funcionários e a empresa chegaram e um acordo para que o décimo terceiro fosse parcelado em três vezes e pago totalmente até 30 de dezembro ou 20 de janeiro.

"A intermediação do TRE foi muito boa para apagar o incêndio. Os ônibus já voltaram a circular e não vão considerar falta de quem não trabalhou no primeiro turno. Amanhã, já vamos sentar com o Ministério Público do Trabalho para ver como podemos agir juridicamente para que as empresas cumpram o compromisso que assumiram", enfatiza Sebastião.

Procurada pelo DIA, o Consórcio Transcarioca se limitou a dizer "que as negociações seguem em andamento".