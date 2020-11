Greve de ônibus deixa milhares de passageiros sem transporte neste domingo Luciano Belford / Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 29/11/2020 13:54 | Atualizado 29/11/2020 14:00

Rio - A greve dos ônibus nas empresas Redentor e Futuro , que circulam pelos bairros da Zona Oeste e Zona Norte do Rio, deixou milhares de passageiros sem transporte público na manhã deste domingo. Por volta das 11h os veículos começaram a circular, mas os pontos de ônibus no início desta tarde ainda estavam lotados.

Moradora de Jacarepaguá, Tamires Brito Melo, 18, estava há duas horas no ponto. Atrasada para o trabalho, no Shopping Tijuca, ela estava preocupada e disse que foi surpreendida com a situação. "Eu não sabia dessa greve, descobri aqui. Tem duas semanas que comecei nesse emprego e já me atrasei. Provavelmente vai ser descontado este atraso e devo ficar sem folga. E pior que nem sei que horas o ônibus vai passar" lamentou a jovem que aguardava por um ônibus da linha 600.

Soraia Alves, 33, optou pelo Largo da Pechincha achando que seria mais fácil, já que no local ela teria mais opções. Apesar disto, ela esperou por duas horas e acabou desistindo. Ela teve que chamar um carro de aplicativo para conseguir ir votar na Tijuca, Zona Norte.

"Eu ia gastar R$4,05 e agora vou ter que pagar R$60, um gasto que eu não previa. Pensei em desistir de votar por causa disso mas como vou aproveitar para visitar minha mãe eu irei. Acho que eles poderiam fazer greve em outro dia que não fosse dia de eleição".

O trajeto que, de ônibus, duraria 10 minutos, hoje vai levar 40 minutos para o cadeirante Paulino Junior, 54. "Eu ia de ônibus pra casa da minha mãe mas desisti de esperar e vou rodando a cadeira".

Apesar do transtorno, Paulino disse que apoia a greve. "Acho legítimo esta atitude. Acredito que se fosse em qualquer outro dia, os rodoviários não chamariam a atenção que precisam e não seriam ouvidos".