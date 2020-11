Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/11/2020 14:45 | Atualizado 29/11/2020 14:46

"Não posso deixar de falar da minha surpresa com a atitude do prefeito Crivella, que parecia um pastor, e pareceu mais no final um diabo, com tanta agressividade, com tantas mentiras, fake news. É uma pena ver um pastor de uma igreja tomar seu corpo de tanto ódio", disse Maia a jornalistas, após votar em uma escola da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. "Espero que as pesquisas estejam certas e ele (Crivella) volte para dentro da igreja, volte a orar e fale com Deus, e volte a ser o pastor que sempre foi", afirmou.Maia disse ainda que espera que o DEM tenha um ótimo resultado no segundo turno, "bastante contundente", e que essa performance vai reafirmar a importância do partido e dos candidatos da legenda, que no Rio concorre à capital com Eduardo Paes e em São João de Meriti , com o Dr. João Maia rebateu ainda, a campanha que a famíliainiciou neste domingo a favor do voto impresso, dizendo que apesar de ser a favor de uma amostragem impressa dos votos, não acha agora o momento adequado para se discutir o assunto.