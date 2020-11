Eduardo Paes ganha a disputa com Marcelo Crivella para a prefeitura do Rio Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Carolina Freitas

Publicado 29/11/2020 19:34 | Atualizado 29/11/2020 21:18

Rio - Eduardo Paes (DEM) deu uma entrevista coletiva logo após ser anunciado prefeito eleito do Rio de Janeiro neste domingo . Em sua fala, Paes agradeceu aos cariocas, celebrou o que chama de "vitória da política" e disse que "o Rio está livre do pior governo da sua história". Com a vitória, Eduardo Paes, de 51 anos, assumirá a Prefeitura do Rio pela terceira vez a partir de 2021 e ficará no cargo até 2024. Seu vice será Nilton Caldeira (PL).

fotogaleria

Publicidade

"Queria também celebrar aqui uma vitória da política. Nós passamos os últimos anos radicalizando a política brasileira. O resultado desse radicalismo certamente não fez bem a nenhum de nós cariocas, não fez bem a nenhum de nós brasileiros (...) O Rio está livre do pior governo da sua história. Do governo mais omisso, mais despreparado, mais preconceituoso. Eu quero dizer a todos os cariocas, independente da sua fé, orientação e cor da pele, que hoje vocês estão livres", disse Eduardo Paes.

Questionado sobre a falta de leitos de UTI para o coronavírus, Paes disse que irá buscar o governo federal, Bolsonaro e o ministro da Saúde para reabrir pelo menos 100 leitos no Hospital de Acari. "O Hospital de Acari pode servir como referência para a covid. O mais importante agora é o papel terapêutico, além de mantermos as medidas de distanciamento e utilização de máscara. O ideal é disponibilizar uma rede de saúde que possa atender a população na hora que ela adoecer, para que a gente evite mortes", disse Paes.

Publicidade

Sobre suas primeiras medidas como prefeito, o democrata disse que começará os trabalhos já na segunda-feira (29). "Nós vamos deixar essas medidas pra amanhã. Não há dúvidas de que é um tempo mais exíguo. Eu espero contar com o apoio e gentileza do prefeito Marcelo Crivella. Não tenho dúvida que o primeiro desafio está na saúde, na pandemia".

Por fim, o prefeito eleito afirmou que, nos próximos quatro anos, dará o sangue para que haja confiança na política de novo. "Queria deixar uma mensagem para todos os cariocas e dizer que eles terão um prefeito que vai dar o sangue e lutar muito. Aqui tem uma pessoa mais experiente do que aquela que ganhou as eleições aos 38 anos de idade em 2008 e que durante dois mandatos teve a honra e orgulho de ser prefeito do Rio".