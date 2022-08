Militância pedetista foi a única a comparecer em Botafogo - Aline Macedo / O Dia

Publicado 07/08/2022 19:34

Quatro dos nove pré-candidatos ao governo do Rio se encontram na noite de domingo na Band TV para o primeiro debate eleitoral. Nem todos os postulantes foram convidados pela emissora: só foram chamados filiados a partidos com pelo menos cinco representantes no Congresso Nacional, entre deputados e senadores. Ficaram de fora Wilson Witzel (PMB), Cyro Garcia (PSTU), Eduardo Serra (PCB), Juliete Pantoja (UP) e Luiz Eugênio Honorato (PCO).



Os primeiros a chegarem foram os assessores de Cláudio Castro (PL), Marcelo Freixo (PSB), Rodrigo Neves (PDT) e Paulo Ganime (Novo), para participar do sorteio que determinaria a ordem das perguntas mais tarde. Em Botafogo, foram inicialmente recepcionados por bandeiras do pedetista, mas depois que o grupo estava disperso, um grupo contrário ao ex-prefeito de Niterói apareceu com fotos da época em que Neves foi preso e fizeram protestos aos gritos.



Alvo da Operação Alameda, em dezembro de 2018, o então prefeito de Niterói ficou mais de 90 dias na cadeia. No entanto, o seu processo foi extinto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em julho de 2022 por falta de provas.



O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, foi o primeiro nome da política a chegar à emissora. A expectativa é focar na experiência administrativa de seu candidato: "Nossa principal marca é a diferença de gestão. Dentre todos os candidatos, o Rodrigo, com seus dois mandatos de prefeito e de secretários, é o que tem mais a mostrar".



Paulo Ganime foi o primeiro candidato a entrar no prédio, acompanhado pela mulher, Sara, e pelo vice, Hélio Secco. Para o primeiro debate, a expectativa é se fazer conhecer pelo eleitorado fluminense. Considerando-se uma "novidade testada", pelo mandato de deputado federal, ele considera esta uma oportunidade para apresentar proposta e afirma: "é preciso também discutir a capacidade de entregas. As propostas não adiantam se não forem cumpridas".

Acompanhado pela mulher, Antonia Pellegrino, Marcelo Freixo foi o segundo a chegar. Ele ressaltou fazer 10 anos desde o primeiro debate eleitoral de que participou, ressaltando a importância desse tipo de evento para a democracia: " o Rio de Janeiro e o Brasil precisam debater caminhos para sair desta crise profunda", disse Freixo, posando para as fotos com o L de Lula.

Freixo posa para as fotos fazendo o L de Lula Aline Macedo / O Dia Rodrigo Neves, terceiro a chegar, ressaltou a parceria com Eduardo Paes, que indicou o vice em sua chapa, Felipe Santa Cruz. Consolidado na terceira posição nas intenções de voto, ele acredita ainda não ser muito conhecido pelos fluminenses. "Esta é a eleição mais importante da história do Rio. Nos últimos cinco anos, perdemos 500 mil vagas de carteira assinada, e temos 1,3 milhão de pessoas sofre do com a pobreza extrema", disse à imprensa.

Claudio Castro foi o último a se apresentar à emissora, por volta das 20h25. O atual chefe do Poder Executivo ressaltou ser um governo do diálogo, tendo a expectativa de ouvir as propostas dos adversários. "Espero que os candidatos lembrem que estamos entrando na casa das pessoas pela televisão", comenta.

Coube ao acaso deixar os dois líderes das pesquisas em lados opostos no estúdio. O púlpito da direita foi sorteado ao governador, que vem mantendo o primeiro lugar nas intenções de voto. Por conta da localização, ele será o último a responder à pergunta da produção do debate durante o primeiro bloco. No púlpito da esquerda, Freixo será o primeiro a se dirigir ao público, sendo seguido por Ganime e Neves.



Além de ocupar o centro da tela, o postulante do Novo vai abrir o segundo bloco, no qual candidatos fazem perguntas uns aos outros. A segunda rodada no mesmo estilo será iniciada por Castro, que também abre o terceiro e último bloco: em ordem inversa, todos responderão a mesma pergunta da produção. O confronto termina com as considerações finais de cada um.



Confira como ficará a organização do debate:



Primeiro bloco



Pergunta da Band (ordem crescente dos púlpitos para as respostas)

Freixo primeiro a responder

Cláudio encerra a rodada



Pergunta temática (tema sorteado na hora)

Paulo Ganime começa



Segundo bloco

Perguntas livres



Primeira rodada - Começa com Paulo Ganime



Segunda rodada - Começa com Cláudio Castro





Terceiro bloco



Pergunta da Band (ordem decrescente dos púlpitos)



Cláudio Castro começa



Considerações finais

Começa com Cláudio Castro seguido pela ordem: Marcelo Freixo, Paulo Ganime e finalizando com Rodrigo Neves.