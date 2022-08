Paulo Ganime conversa com eleitores no Largo da Carioca, no Centro do Rio de Janeiro - Divulgação / Partido

Publicado 25/08/2022 19:39

Durante panfletagem nesta quinta (25), o aspirante ao Palácio Guanabara Paulo Ganime (Novo) disse que uma das propostas de seu plano de governo é o bilhete único com três passagens. A promessa foi feita no Largo da Carioca, Centro do Rio de Janeiro. Na ocasião, ele também falou sobre a integração do transporte público.



"A gente tem que pensar no metrô, no ônibus, nas barcas e no trem de forma integrada. O bilhete único que hoje só tem duas ‘pernas’ vão ter três ‘pernas’ para o trabalhador, com um valor acessível. A gente tem visto pessoas dormindo no Centro que não voltam para casa durante a semana porque não conseguem pagar o preço da passagem.”, afirmou Ganime



O postulante conversou com eleitores e comerciantes do local e distribuiu santinhos na entrada da estação do metrô.