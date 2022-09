Freixo faz comício em Maricá e promete levar premiadas políticas sociais do município para todo o Estado - Márcio Menasce/Divulgação

Freixo faz comício em Maricá e promete levar premiadas políticas sociais do município para todo o EstadoMárcio Menasce/Divulgação

Publicado 02/09/2022 21:45

O candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB), promoveu um comício na noite desta sexta-feira (2), para mais de 10 mil pessoas, em Maricá, ao lado do vice-presidente nacional do PT e ex-prefeito, Washington Quaquá, do atual prefeito, Fabiano Horta e do deputado estadual e candidato ao Senado André Ceciliano. Freixo prometeu levar as políticas públicas implantadas no município para todo o Estado do Rio de Janeiro.



"Em Maricá transborda esperança. Hoje é dia 2, hoje começa uma caminhada que vai mudar a história do Rio de Janeiro. Virá das mulheres e dos jovens a força para vencer quem quer interromper nossos sonhos. Emprego, comida na mesa e esperança. É isso que vamos devolver ao Rio de Janeiro", declarou Marcelo Freixo.



Washington Quaquá celebrou a aliança com Marcelo Freixo e com o ex-presidente Lula, que também apoia o candidato do PSB para o governo do Estado. “Votar em Marcelo Freixo é votar naquele que, como o presidente Lula, tem respeito pelos pobres, que vai colocar o pobre no orçamento do governo estadual como nós fazemos aqui em Maricá. Este foi o segredo do sucesso do governo do presidente Lula, da nossa gestão aqui na cidade”, comentou.



O prefeito Fabiano Horta exaltou a importância dos projetos sociais na cidade e, sobretudo, a parceria com Marcelo Freixo para estendê-los por todo o Estado. “Maricá vai levar Freixo ao Palácio Guanabara. Ele vai ser o governador do Rio de Janeiro. Freixo não é a luta dele só. A voz do Freixo representa a voz de um povo que quer ser livre. Freixo carrega o meu e o seu sonho”, disse.



O candidato do PT ao Senado, André Ceciliano, disse que esta noite será o pontapé inicial para uma grande virada na política do Rio de Janeiro. “Vamos fazer uma onda em Maricá para eleger Freixo governador e Lula presidente. A gente precisa de uma parceria do governo do Estado com o governo federal para retomar as obras. Resgatar a indústria naval, a construção civil e o Arco Metropolitano, para gerar mais de 100 mil empregos. Você terá um papel muito importante, Freixo”, disse André.



Freixo pretende levar o projeto da moeda social de Maricá para todo Estado



De tarde, Freixo caminhou pelo centro de Maricá. Ele começou a caminhada na Praça do Turismo e comprou uma empadinha usando a moeda social criada pelo município, a Mumbuca. Depois seguiu até o Banco Comunitário Popular de Maricá, o Banco Mumbuca. O candidato ressalta a importância da moeda social no desenvolvimento econômico da cidade e diz que vai expandir a experiência de Maricá para todo o Estado.



"Maricá é um sucesso de política pública, um lugar onde as pessoas se sentem bem e são felizes. A experiência da moeda social Mumbuca será espalhada pelo Rio de Janeiro inteiro em nosso governo. Nós vamos fazer algo semelhante a este projeto pioneiro nas comunidades do Salgueiro e da Rocinha, na Chatuba, na Baixada Fluminense, e em São Gonçalo. Serão três projetos de moeda social copiando o modelo de Maricá. A gente vai conversar amplamente com os prefeitos do interior e de toda a Baixada Fluminense para que a experiência da moeda social, tão bem-sucedida em Maricá, possa ser copiada. Além disso, vamos elevar o salário mínimo regional para R$ 1.585 reais. Poder de compra na mão do trabalhador pra vida melhorar imediatamente. Maricá é um lugar onde não tem fome e onde tem esperança. A gente vai levar isso para todo o Rio de Janeiro", disse.