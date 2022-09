Candidatos ao Governo do Rio - Divulgação / O Dia

O candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) esteve em Venda Velha, em São João de Meriti, para uma caminhada com os moradores do bairro.



Às 9h, Cyro Garcia (PSTU) se encontrou com militantes do seu partido em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, para fazer panfletagem.



Também pela manhã, Eduardo Serra (PCB) distribuiu santinhos pelas ruas do Méier. Na parte da tarde, o postulante participa de uma roda de conversa com profissionais da educação básica, no bar Alto da Glória.

Juliete Pantoja (UP) participou de uma caminhada com seu partido em Madureira e, às 16h, estará no Méier também para caminhada e panfletagem.



De manhã cedo, Marcelo Freixo (PSB) fez carreata em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na parte da tarde, às 16h30, o postulante encontra com voluntários de sua campanha, na Estudantina, na Praça Tiradentes.



Paulo Ganime (Novo) esteve na inauguração do comitê de São Gonçalo, no bairro Brasilândia, e, logo após o evento, fez uma caminhada em Alcântara.



Marcado para meio-dia, Rodrigo Neves (PDT) faz caminhada na Taquara e, às 14h, estará na na Feijoada da Portela, em Madureira.



Wilson Witzel (PMB) começou o sábado em reunião com correligionários, em Nova Iguaçu. Às 10h30, o ex-governador reuniu-se com deputados em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste da cidade. Após o encontro, o candidato esteve com moradores do Recreio dos Bandeirantes e, às 14h, estará presente na Feira do Empreendedor.



A equipe de reportagem tentou contato com a assessoria do candidato Luiz Eugênio Honorato (PCO), mas até o fechamento da matéria não teve resposta. O texto poderá ser alterado ao longo do dia.