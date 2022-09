Candidatos ao governo do Rio de Janeiro - Divulgação / O Dia

Publicado 12/09/2022 08:58

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta segunda-feira:

O governador Cláudio Castro (PL) terá um almoço com empresários, às 12h, na Sede da Firjan.

Cyro Garcia (PSTU) reservou sua agenda para a gravação da entrevista para o RJ1.

Eduardo Serra (PCB) irá fazer panfletagem das 16 às 18 horas no Largo da Carioca

Juliete Pantoja (UP): a candidata não divulgou sua agenda de campanha.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda de campanha.

Às 9h o candidato Marcelo Freixo (PSB) terá um encontro com a direção do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro. 11h o candidato fará uma caminhada do Largo do Machado ao CIEP 01, no Catete.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): 9h30 o postulante dará entrevista na Rádio Ondas de Cabo Frio, 14h Ganime gravará a entrevista para o RJTV1, seguido pela gravação do programa eleitoral às 15h. 19h30, o candidato fará um jantar com apoiadores.

Rodrigo Neves (PDT) será sabatinado no RJTV às 11h45. 15h30, o candidato fará uma caminhada pelo calçadão de Copacabana, início na Avenida Nossa Senhora Copacabana, esquina com Rua Santa Clara. Às 18h, Neves tem encontro com representantes da Liga dos Botecos com o prefeito Eduardo Paes.

Wilson Witzel (PMB): o candidato não divulgou sua agenda de campanha.