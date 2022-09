Candidatos ao Governo do Rio participam de debate na TV Globo nesta terça-feira (27) - Divulgação / O Dia

Publicado 28/09/2022 08:31

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta quarta-feira, 28:

Cláudio Castro (PL): o candidato à reeleição visita, às 14h, a Estação Bonsucesso do Teleférico do Alemão, na Zona Norte.

Cyro Garcia (PSTU): às 11h, o candidato panfleta junto a militantes em frente à estação de trem de Oswaldo Cruz, na Zona Norte.

Eduardo Serra (PCB): às 12h, o candidato faz uma caminhada na UFRJ, campus Fundão, com a candidata à Presidência pelo PCB, Sofia Manzano. Às 13h, acompanha Sofia Manzano em um debate com os candidatos à Presidência promovido pelo DCE UFRJ. Às 18h, haberá um react sobre o debate da Globo dos governadores na véspera no Bar Havana, no Centro.

Juliete Pantoja (UP): a candidata não divulgou sua agenda.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda.

Marcelo Freixo (PSB): às 10h, o candidato participa de um encontro no Jockey Clube, na Gávea, com a Associação de Promotores de Evento do Setor de Entretenimento (ApresentaRio) para apresentar propostas para o setor de turismo e promoção de eventos. Às 15h, fará uma caminha pelas ruas do Centro Histórico de Petrópolis.

Paulo Ganime (NOVO/RJ): às 8h, o candidato deu uma entrevista para a Rádio Litoral FM. Às 10h, caminha pelas ruas de Bangu, na Zona Oeste. Às 13h30, Ganime se reúne com representantes da Marinha e Comércio Exterior no bairro de Botafogo, e às 17h terá uma reunião com o Conselho Diretor da ASSERJ, na Barra da Tijuca.

Rodrigo Neves (PDT): o candidato visita, às 14h15, o CIEP Presidente Getúlio Vargas, no Centro de Nova Iguaçu, e às 14h30 fará uma caminhada no calçadão do município.

Wilson Witzel (PMB): o candidato não divulgou sua agenda.