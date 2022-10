Lula tem 50% dos votos válidos e Bolsonaro 36% revela última pesquisa Datafolha - Divulgação / O Dia

Publicado 02/10/2022 01:00

A pesquisa Datafolha divulgada no último sábado, 1º, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue líder na corrida ao Planalto com 50% dos votos válidos, o que demonstra uma grande possibilidade de vitória já no primeiro turno. Em busca da reeleição, Jair Bolsonaro (PL) tem 36%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 6%, e Ciro Gomes (PDT), com 5%.

Votos válidos são o total de votos menos os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é utilizado pela Justiça Eleitoral para contabilizar o resultado oficial da eleição.

Veja abaixo um pouco da trajetória de cada um dos postulantes à Presidência da República.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Nascido em Garanhuns (PE), Lula tem 76 anos de idade. Iniciou sua carreira política no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, em São Paulo, nos anos 80, período em que foi fundador do PT e da CUT. Lula governou o Brasil por dois mandatos seguidos, entre 2003 e 2010. Seu governo foi marcado pela implementação de políticas sociais, como o Bolsa Família e o Fome Zero. Deixou a Presidência com elevado índice de aprovação popular, elegendo sua sucessora Dilma Rousseff. Em 2018, foi preso no âmbito da operação Lava Jato e, após condenação em duas instâncias, foi impedido de disputar as eleições daquele ano. Solto no ano seguinte, Lula viu os processos serem anulados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2021. Atualmente, lidera as pesquisas na corrida presidencial com 48% das intenções de voto.

Jair Messias Bolsonaro (PL)

Militar reformado, ex-vereador e deputado federal, Jair Bolsonaro tem 67 anos e é o 38º presidente do Brasil. Nascido em Glicério (SP), iniciou carreira militar aos 17 anos na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Posteriormente, formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1977. Especializou-se em paraquedismo, tendo integrado o 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista no Rio de Janeiro. Em 1988, passou para a reserva com a patente de capitão. Naquele mesmo ano, iniciou sua carreira política, elegendo-se vereador pelo Rio. Entre 1990 e 2018, foi deputado federal, priorizando em sua atuação e seus discursos temas ligados à segurança pública e ao combate à criminalidade, além de defender um ideário conservador nas pautas de costumes. Concorrendo à reeleição, ocupa a segunda posição nas pesquisas, com 34% das intenções de voto.

Ciro Ferreira Gomes (PDT)

Advogado, o paulista de Pindamonhangaba tem 64 anos e atualmente é o terceiro colocado nas pesquisas eleitorais, com 6% das intenções de voto. Ainda criança, mudou-se para Sobral, interior do Ceará. Ingressou no curso de Direito pela Universidade Federal do Ceará em 1976, entrando para a política sete anos depois, quando se elegeu deputado estadual em 1983. Em 1989, foi prefeito de Fortaleza e se tornou governador do Ceará no ano seguinte. Em 1994, foi ministro da Fazenda do governo Itamar Franco. Em 2007, foi deputado federal pelo Estado do Ceará. De 2003 a 2006, foi ministro da Integração Nacional no governo Lula. Disputou a Presidência da República em 1998, 2002 e 2018.

Simone Nassar Tebet (MDB)

Simone Tebet, 52 anos, nasceu em Tres Lagoas (MS) e se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É a quarta colocada nas pesquisas, com 5% das intenções de voto. Começou a carreira política em 2002, quando se elegeu deputada estadual. Em 2004, foi eleita prefeita de Três Lagoas, conquistando um novo mandato quatro anos depois, com mais de 75% dos votos. Em 2010, renunciou ao cargo de prefeita para concorrer como vice na vitoriosa chapa ao governo do Estado liderada por André Puccinelli. Tornou-se senadora em 2014, sendo escolhida líder da bancada do MDB em 2018. Em 2019, foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição de Cidadania e Justiça. Ganhou notoriedade por sua participação na CPI da pandemia em 2021.

Soraya Vieira Thronicke (União Brasil)

A advogada e empresária de 49 anos nasceu em Dourados (MS). Começou a participar da política ao tomar parte dos movimentos de rua de 2016 pelo impeachment de Dilma Rousseff. Foi eleita senadora em 2018 com apoio do então candidato à Presidência Jair Bolsonaro. Em sua campanha, defendeu pautas que definiu como conservadoras na política e liberais na economia. Foi eleita presidente da comissão de Agricultura e Reforma Agrária em 2019. Durante seu mandato de senadora, rompeu sua aliança com Bolsonaro, alegando que ele não cumpria as promessas de campanha. Atualmente, é a quinta colocada nas pesquisas eleitorais, com 1% das intenções de voto.

José Maria Eymael (DC)

Nasceu em Porto Alegre, capital do RS, e é o mais velho dos candidatos à Presidência da República, com 82 anos. Filiou-se ao Partido Democrata Cristão em 1962. Em 1986, foi eleito deputado federal constituinte, sendo reeleito em 1990. Em 1995, fundou o Partido Social da Democracia Cristã. Também foi candidato a presidente nas eleições de 1998, 2006, 2010, 2014 e 2018. Nesta eleição, solicitou ao TSE que em seu registro constasse o nome Constituinte Eymael.

Kelmon Luís da Silva Souza (PTB)

Conhecido como Padre Kelmon, nasceu em Acajutiba (BA) e tem 45 anos. Apesar de afirmar ser cristão ortodoxo, não foi ordenado pelas igrejas ortodoxas russa ou grega. Nos debates televisivos, costuma elogiar o presidente Jair Bolsonaro e criticar as demais candidaturas, afirmando que todas elas são “de esquerda”. Outro ponto que enfatiza em suas intervenções é a pauta antiaborto.

Leonardo Pericles Vieira Roque (UP)

Nasceu em Belo Horizonte,(MG) e cresceu na periferia de Contagem. Foi diretor da União Nacional dos Estudantes (UNE) entre os anos de 2009 e 2010. Desde 2011, faz parte do Movimento de Lutas nos Bairros Vilas e Favelas ( MLB), sendo um dos seus principais líderes nacionais. Em 2012 passou a morar na ocupação Eliana Silva, onde reside até hoje. Hoje, aos 41 anos, Leo Pericles não pontuou nas pesquisas eleitorais.

Luiz Felipe Chaves D’Avila (Novo)

Nasceu em São Paulo, na capital paulista. Tem 59 anos. Formou-se em Administração Pública na Harvard Kennedy School e em Ciência Política na Universidade Americana de Paris. Fundou o Centro de Liderança Pública, organização sem fins lucrativos patrocinada por grandes empresas como Gerdau, Itaú e Suzano. Defende uma agenda liberal para a economia com menor participação do Estado e maiores liberdades individuais.

Sofia Pádua Manzano (PCB)

A paulistana de 51 anos é professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Militante do PCB desde 1989, foi presidente da União da Juventude Comunista em 1992 e participou do movimento sindical dos docentes do ensino superior. É membro do Comitê Central do PCB e foi candidata a vice-presidente em 2018 pelo partido.

Vera Lucia Pereira da Silva Salgado (PSTU)

A candidata de 55 anos nasceu em Inajá (PE). Quando tinha 19 anos, foi trabalhar na indústria de calçados, quando começou a participar do movimento sindical. Chegou a ser diretora da CUT e da Federação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Têxtil. Foi candidata pelo PSTU à Prefeitura de Aracaju em 2012, quando obteve 6,6% dos votos. Também foi candidata à Prefeitura de São Paulo em 2020.