Pesquisa Datafolha traz Lula com 50% dos votos válidos e Jair Bolsonaro 36% - AFP

Pesquisa Datafolha traz Lula com 50% dos votos válidos e Jair Bolsonaro 36%AFP

Publicado 01/10/2022 18:32 | Atualizado 01/10/2022 19:20

A mais recente pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada neste sábado, 1º, traz o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, com 50% das intenções de votos válidos, mesmo percentual alcançado no último levantamento, feito no dia 29 de setembro.

Em segundo lugar aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), que também se manteve com os 36% apontados na pesquisa anterior. A candidata do MDB, Simone Tebet, vem em terceiro, com 6% das intenções de voto, e à frente do pedetista Ciro Gomes, que caiu para 5%.

Encomendada pela Globo e pelo jornal "Folha de S.Paulo", a pesquisa foi realizada nos dias 30 de setembro e 1º de outubro e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-00245/2022.

Esta é a última sondagem realizada pelo instituto antes do 1º turno, que acontece neste domingo, 2.

Rejeição

A pesquisa também apontou que Jair Bolsonaro manteve o maior índice de rejeição desde o último levantamento, com 52% dos entrevistados afirmando que não votariam no presidente de jeito algum. O total dos que dizem não votar em Lula (PT) subiu de 39% para 40%. O candidato do PTB, padre Kelmon, aparece como o terceiro mais rejeitado, com 26% (19% no levantamento anterior).

Na sequência estão Ciro Gomes (PDT), com 22% de rejeição; Soraya Thronicke (União Brasil), com 16%; Simone Tebet (MDB), com 14%; Felipe D'Ávila (Novo), com 12%; Vera Lucia (PSTU), com 11%; Léo Péricles (UP), com 11%; Sofia Manzano (PCB), com 10%; e Constituinte Eymael (DC), com 9%.

Eleitores que votariam em qualquer um dos candidatos somam 1%, mesmo percentual dos que rejeitam todos os candidatos. Não souberam responder, 3%.