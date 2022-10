Clarissa Garotinho (União Brasil) cumprimenta eleitores no último dia de campanha - Marlon Fonseca / Divulgação

Publicado 01/10/2022 17:41

A candidata ao Senado Clarissa Garotinho (União Brasil) caminhou neste sábado, 1º, pelas ruas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde cumprimentou eleitores. Na sequência, a candidata seguiu em carreata para os bairros de Bangu, Realengo e Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Durante o corpo a corpo, a deputada federal reforçou seu discurso pautado em valores cristãos e na defesa da castração de estupradores e pedófilos, além de propor uma Reforma do Judiciário, “para acabar com privilégios de juízes”.

“Estamos na reta final e estou conversando com os eleitores, um a um. Esta eleição não é sobre quem vai fazer um gol ou quem vai gritar ‘é campeão’. É uma eleição para recuperarmos a dignidade das mulheres e a inocência das nossas crianças. Por isso, tenho defendido castração química para estupradores e pedófilos”, disse Clarissa, em crítica ao seu principal opositor nas urnas, Romário (PL), candidato à reeleição que ocupa a primeira colocação nas pesquisas.

As últimas pesquisas de intenção de voto da Genial/Quaest e do Datafolha mostram uma briga acirrada pelo segundo lugar, entre Clarissa Garotinho e Alessandro Molon (PSB). Clarissa vem numa tendência de alta, com 13% na Quaest e 16% no Datafolha, contra 12% e 18% de Molon em cada um dos institutos respectivamente.