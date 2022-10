Claudio Castro e Marcelo Freixo - Reprodução

Publicado 01/10/2022 18:50 | Atualizado 01/10/2022 19:18

Rio - A pesquisa Ipec, divulgada nesta sábado, 1º, sobre a corrida eleitoral pelo governo do Rio de Janeiro, mostra o atual governador Cláudio Castro (PL) na liderança das intenções de voto com 47%, 19 pontos percentuais à frente de seu principal adversário, Marcelo Freixo (PSB), que tem 28%. Rodrigo Neves (PDT) surge com 11%, seguido por Cyro Garcia (PSTU), com 4%. Brancos e nulos somaram 11%.



Pesquisa Ipec para o governo do Rio (1º turno):



- Cláudio Castro (PL): 47 %

- Marcelo Freixo (PSB): 28%

- Rodrigo Neves (PDT): 11%

- Paulo Ganime (Novo): 3%

- Cyro Garcia (PSTU): 4%

- Wilson Witzel (PMB): 2%

- Eduardo Serra (PCB): 2%

- Luiz Eugênio (PCO): 1%



A candidatura de Wilson Witzel foi, porém, impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Ainda cabe recurso.

A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistadas 2.000 pessoas face a face entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro. O levantamento tem 95% de confiança. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-01526/2022.



2º turno



A pesquisa também questionou os entrevistados sobre um cenário de segundo turno, entre Castro e Freixo. O atual governador tem 48% das intenções de voto totais, contra 33% do PSB. Brancos e nulos representam 13%, e os que não sabem ou não responderam, 7%.

Cláudio Castro (PL) – 48%

Marcelo Freixo (PSB) 33%

Brancos e nulos – 13%

Não sabem – 7%



Senado

Na disputa pelo Senado, Romário (PL) aparece à frente, com 41% dos votos totais; seguido por Alessandro Molon (PSB) e Clarissa (União Brasil), com 16%. Daniel Silveira (PTB) e André Ceciliano (PT) têm 9%; e Cabo Daciolo (PDT), 5%. Prof. Helvio Costa (DC), Bárbara Sinedino (PSTU) e Raul (UP) têm 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Corrida pelo Senado:



- Romário (PL): 41%

- Alessandro Molon (PSB): 16%

- Clarissa (União Brasil): 16%

- Daniel Silveira (PTB): 9%

- André Ceciliano (PT): 9%

- Cabo Daciolo (PDT): 5%

- Prof. Helvio Costa (DC): 1%

- Bárbara Sinedino (PSTU): 1%

- Raul (UP): 1%

- Itagiba (Avante): 0%

- Antônio Hermano (PCO): 0%

- Hiran Roedel (PCB): 0%

- Sued Haidar (PMB): 0%

Branco e Nulo somam 10% e 11% responderam que não sabem em quem votar.