Após viagem internacional, Ludmilla e Brunna Gonçalves desembarcam fazendo o ’L’ em apoio ao ex-presidente LulaWebert Belicio / AgNews

Publicado 02/10/2022 08:51 | Atualizado 02/10/2022 09:08

Rio - Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, desembarcaram no Rio, na manhã deste domingo, e aproveitaram para fazer o famoso "L" em demonstração de apoio ao ex-presidente Lula, atual candidato à presidência nas eleições. A cantora e a bailarina regressaram de uma viagem internacional e foram fotografadas enquanto deixavam o Aeroporto do Galeão.

Em março deste ano, Ludmilla usou as redes sociais para declarar seu voto em Lula, depois de ter participado de um evento do petista. "Vocês entendem que eu fui convidada a encontrar o ex-futuro presidente com a minha esposa e fomos super acolhidas, como se deve ser? Tanto por ele quanto pela futura primeira dama. É isso o que quero para mim e para os meus. E para finalizar: neutro é xampu, beijos", escreveu a artista no Twitter.

Na ocasião, a funkeira ainda aproveitou para ratificar as críticas que havia feito ao atual presidente, Jair Bolsonaro, durante sua apresentação no festival Lollapalooza. "O meu 'fora Bolsonaro!' no Lollapalooza não foi só modinha. Faz tempo que venho observando e entendendo o que está 'rolando' na política e o que tem que ser mudado. Diante de tudo o que etá acontecendo, não dá para ignorar", disse.